Dehors proroga al 30 settembre: tutte le novità

Durante la pandemia il Governo italiano ha adottato molti provvedimenti per rispondere all’emergenza sanitaria ed economica. Il settore della ristorazione, tra i tanti colpiti, ha certamente risentito delle chiusure. Nonostante adesso lentamente si stiano smantellando le misure restrittive per il contenimento del virus, l’economia deve fronteggiare le conseguenze del conflitto russo-ucraino. Per questo, il governo ha approvato il Decreto taglia prezzi, o Ucraina Bis, che mira ad attutire tali ripercussioni. Il provvedimento riguarda anche il settore della ristorazione e proroga l’occupazione del suolo pubblico per dehors e tavolini. Ecco di che si tratta.

Dehors: proroga fino al 30 settembre

Le commissioni Finanze e Industria del Senato hanno approvato la proroga di dehors e tavolini. “Proroga fino al 30 settembre sull’occupazione del suolo pubblico per dehors e tavolini, previo pagamento, di bar e ristoranti che potranno beneficiare di tavoli e sedie all’aperto senza l’obbligo di presentare alcuna nuova richiesta e senza che le Amministrazioni comunali possano negarlo”.

Ad annunciarlo sono stati i senatori della Lega Luca Briziarelli (primo firmatario) Roberto Marti e Paolo Ripamonti. L’intenzione è di estendere le norme introdotte nelle delibere precedenti e mirate alla ripartenza dopo lo stato di isolamento e di stop. Quest’ultimo emendamento riflette la volontà da parte dello stato italiano di incentivare i settori maggiormente colpiti dalla crisi pandemica e una base solida sulla quale costruire la ripartenza.

I singoli Comuni possono decidere di ridurre o azzerare il canone. Eppure il riferimento al pagamento del canone unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ha lasciato delusi molti ristoratori.

Le nuove autorizzazioni

Per ottenere le nuove autorizzazioni o l’ampliamento di quelle preesistenti c’è una procedura semplificata. Dal primo luglio basterà presentare la domanda per via telematica con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento sullo sportello unico per le attività produttive. Fino al 30 settembre, inoltre, per posizionare elementi o strutture amovibili sul suolo pubblico non è necessaria l’autorizzazione del Soprintendente o del ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo.