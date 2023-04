Def, respinta la relazione del governo sullo scostamento di bilancio: troppi assenti nella maggioranza

Sarebbero serviti 201 voti favorevoli per far passare la risoluzione, ma ne sono arrivati soltanto 195. La relazione del governo sullo scostamento di bilancio previsto nel Def è stato bocciato alla Camera. 19 i voti contrari e 105 le astensioni. Il problema, però, non sono stati i «no» ma le assenze. Ben 45 deputati dei 4 gruppi che compongono le forze di governo, infatti, erano assenti. Un dato grave, commentato così da Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia: «Nessun problema politico, è che i deputati o non sanno o non si rendono conto». Dei 45 assenti, 14 fanno capo a Fratelli d’Italia, altrettanti a Forza Italia, 15 alla Lega e 2 a Noi Moderati. Se ne discuterà nuovamente in cdm alle ore 18.30 mentre la premier è impegnata in trasferta a Londra (dov’è stata anche contestata), nel primo dei due giorni di colloqui con Rushi Sunak.

Possibile un nuovo passaggio in Consiglio dei ministri

Il problema è adesso l’iter da seguire. Non è mai successo in tempi recenti che la risoluzione sullo scostamento di bilancio nel Def non passasse alla Camera. Adesso è possibile che debba intervenire nuovamente il Consiglio dei ministri, spiega Repubblica, per modificare la relazione, soprattutto nei saldi, per tornare poi in Parlamento. Ma si dovrà passare nuovamente dalla commissione e soltanto dopo in Aula. A spiegarlo è stato anche il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo: «Bisognerà fare un nuovo Consiglio dei ministri che vari lo scostamento. Tutto si reggeva su uno scostamento tra 4,35 e 4,5%, ora bisognerà vedere, magari fare 4,49. Poi tornare al Senato alla Camera, è una situazione confusa. Deciderà palazzo Chigi».

Il Pd all’attacco: «Avete fallito». Patuanelli: «In che mani siamo»

In Aula, la maggioranza ha incassato anche gli attacchi dell’opposizione. La capogruppo del Pd alla Camera, Chiara Braga, dopo la bocciatura ha attaccato frontalmente i colleghi di centrodestra: «La maggioranza, con i numeri che ha, si è dimostrata incapace di approvare il primo atto di programmazione economica, avete fallito, noi siamo basiti. I cittadini non si meritano questo spettacolo indecoroso». A rincarare la dose il Movimento 5 Stelle, con il capogruppo al Senato Stefano Patuanelli: «Sul Def, il principale documento di Programmazione della politica economica nazionale, il governo va sotto alla camera e il ministro dell’economia non si presenta in senato. In che mani siamo».