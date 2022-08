Decreto trasparenza approvato: cosa cambia per i datori di lavoro

Il decreto trasparenza è stato approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Esso obbliga i datori di lavoro a rendere trasparenti le condizioni di lavoro di tutti i loro dipendenti. Entrerà in vigore dal 1° agosto per chi ha un contratto in corso e dal 13 agosto per le nuove assunzioni. Ecco cosa cambia.

Decreto trasparenza approvato: cosa cambia?

Cosa cambierà con il decreto trasparenza? Si tratta di obblighi informativi con pesanti sanzioni previste per chi non li rispetta. I datori di lavoro dovranno comunicare tutte le condizioni lavoratori dei propri dipendenti. Per esempio, il periodo di prova, l’inquadramento del lavoratore e la programmazione dell’orario, fino anche alle ferie e i congedi retribuiti.

Le regole si applicano a tutti i tipi di contratto di lavoro subordinato, a prescindere dalla data, dal regime orario, dai rapporti part-time o intermittenti. E rientrano nel decreto anche i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, quelli con impostazione occasionale e i lavori domestici.

Cosa devono fare i datori di lavoro?

I datori di lavoro entro il mese di agosto dovranno comunicare diverse informazioni come:

Tipologia contrattuale

Nome del datore

Sede di lavoro

Data di inizio e fine (in caso di rapporto a tempo determinato)

Il periodo di prova (se previsto)

La categoria, livello e la qualifica o in alternativa la descrizione della tipologia di lavoro

L’orario di lavoro

La durata delle ferie

La durata dei congedi retribuiti

I datori di lavoro devono comunicare tali informazioni a prescindere dalla durata, dal regime orario e dal tipo di contratto di lavoro subordinato stipulato. Sono inclusi anche i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, quelli di prestazione occasionale e forme di contratti come quelli marittimi, della pesca e dei lavoratori domestici.

Le sanzioni amministrative

Per i datori di lavoro che non seguiranno le direttive del nuovo decreto trasparenza saranno disposte per legge delle sanzioni salate. Si tratta di sanzioni amministrative dal valore di 250€ fino a 1500€ per ogni lavoratore interessato. La sanzione è prevista dopo denuncia da parte del lavoratore o dopo accertamento ufficiale.