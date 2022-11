Decreto sui rave, Piantedosi ai sindacati: «Appoggerò le modifiche»

Matteo Piantedosi è pronto per «appoggiare le modifiche» al decreto sui rave party. Il ministro degli Interni del Governo Meloni ha cercato di dare spiegazioni sulle nuove norme e si è mostrato pronto al dialogo per eventuali cambiamenti.

Le parole di Matteo Piantedosi sul decreto sui rave party

Matteo Piantedosi ha parlato in merito al decreto sui rave party e ha cercato di fornire spiegazioni nel corso di un incontro al Viminale con i segretari generali della CGIL, CISL e UIL, rispettivamente Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. Le sue parole al riguardo sono state: «Ho accettato subito la richiesta di incontro dei leader confederali per il ruolo fondamentale che le organizzazioni sindacali svolgono nella difesa dei diritti dei lavoratori e per lo sviluppo sociale ed economico del nostro Paese».

Piantedosi ha poi continuato dicendo: «Ho avuto modo di ribadire che l’applicazione delle recenti misure adottate dal Governo è limitata alla specifica ipotesi della organizzazione dei rave party e che le nuove disposizioni non intaccano in nessun modo i diritti costituzionalmente garantiti, come quello di manifestare». Il nuovo ministro degli Interni si è esposto in prima linea affermando «in ogni caso, in sede parlamentare, appoggerò qualsiasi modifica al testo normativo indirizzata nel senso di meglio precisare, qualora lo si ritenga necessario, i confini della nuova fattispecie penale»

Le ulteriori precisazioni del ministro

Il ministro Piantedosi ha continuato a precisare a cosa serve il decreto sui rave party, specificando: «Nella prospettiva di incidere efficacemente sul profilo della deterrenza, il punto nodale delle nuove misure è la confisca obbligatoria del materiale utilizzato per lo svolgimento dei rave party».

Dopo la riunione, Piantedosi ha ringraziato i partecipanti, in particolare «ancora una volta il mondo sindacale per il delicatissimo ruolo svolto a servizio del nostro Paese».