Il decreto anti rave verrà corretto: le modifiche in cantiere e il disagio di Nordio

Dopo le polemiche seguite al suo via libera in Consiglio dei Ministri, il decreto anti rave party potrebbe presto subire due modifiche. Sarà il Parlamento, in fase di conversione, a proporle e approvarle entro la fine dell’anno.

Decreto anti rave: le modifiche in ipotesi

I punti sotto la lente, su cui si sono concentrate le maggiori critiche dall’opposizione, sono due: l’eccessiva genericità della norma per definire «l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati», che consentirebbe una sua applicazione al di fuori dei raduni abusivi, e la possibilità di usare le intercettazioni per poter ricercare ipotetici responsabili del nuovo reato. Soprattutto su questo secondo tema si sarebbe consumato l’imbarazzo del ministro della Giustizia Carlo Nordio, da sempre rivendicatore di garantismo (sia pure coniugato con la certezza della pena e la garanzia della pubblica sicurezza) e intenzionato, come dichiarato il giorno del giuramento, a voler procedere con «una forte depenalizzazione e quindi una riduzione dei reati». Lo stesso sostiene poi che le intercettazioni vadano limitate perché limitano la libertà dei cittadini.

La depenalizzazione e la definizione della fattispecie di reato

Proprio la possibilità di intercettare chi organizza i raduni potenzialmente illegali è uno dei problemi segnalati dal neo viceministro di Forza Italia Francesco Paolo Sisto. Per reati che prevedono pene sopra i cinque anni, i pubblici ministeri hanno infatti diritto a chiedere e ottenere le registrazioni dei colloqui: contando che il decreto fissa a sei anni di carcere il tetto massimo della condanna per chi organizza i rave, la magistratura potrebbe dunque usufruire delle intercettazioni. Sisto ha già individuato la soluzione: portare la pena ad un livello che ne inibisca l’uso, quindi sotto i cinque anni. Sarà quindi questa la prima modifica che il Parlamento apporterà al testo prima che venga approvato definitivamente e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

La seconda riguarda invece la definizione della fattispecie dei rave party da punire, per evitare che la misura si trasformi da norma di garanzia in norma di polizia: dato che l’intenzione è quella di colpire situazioni in cui il largo uso di sostanze stupefacenti crea pericoli per l’ordine e la salute pubblica, proprio il consumo di droghe correlato agli eventi potrebbe consentire di tipizzare meglio il reato.