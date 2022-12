Decreto rave, bagarre alla Camera tra dito medio e insulti

Il decreto Rave è stato approvato definitivamente alla Camera con 183 voti a favore, 116 contrari e un astenuto. Il dato più rilevante della votazione, però, è stata la bagarre che si è registrata in aula con le forze di opposizione che si sono fortemente dimostrate contrariate dal testo presentato dal governo. Le tensioni maggiori si sono registrate tra il Movimento 5 Stelle e Fratelli d’Italia, con l’immagine simbolo del dito medio alzato dal pentastellato Marco Pellegrini.

Decreto rave, è bagarre alla Camera

È notte tarda all’interno della Camera quando nell’emiciclo si sente chiaramente la frase in dialetto campano che dice «Animale, statt calm, stai seduto». L’immagine seguente è quella del deputato del Movimento 5 Stelle Marco Pellegrini che alza il dito medio verso la presidenza, replicando allo stesso gesto che avrebbe ricevuto dai banchi del centrodestra.

Pellegrini ha poi chiarito l’accaduto sui social, postando il video del suo intervento. «Mi affascina – scrive Pellegrini su Facebook – la capacità di alcuni media di capovolgere la realtà fattuale o di fare in modo che si possa fraintendere, a danno del M5S ovviamente. Oggi – aggiunge – è toccato a me. Alcuni mi hanno fatto passare per colui che ha fatto gestacci in Aula nei confronti del presidente o di deputati della maggioranza. Sarebbe bastato guardare la ripresa video per evitare di diffondere false informazioni. Ma mi rendo conto di pretendere troppo». Nel video si vede come il deputato pentastellato abbia precisato al presidente Fontana il fatto di aver ricevuto dei «gestacci» dai banchi della Destra.

Le altre proteste in aula

Non c’è stata tuttavia solo la querelle di Pellegrini ad incendiare gli animi alla Camera. I deputati del Partito Democratico, ad esempio, al momento della votazione hanno mostrato tutti una copia della Costituzione Italiana in segno di protesta. A tal proposito, indicative sono state le parole della capogruppo dem alla Camera, Debora Serracchiani, che ha definito nel suo intervento il governo come «inadeguato».