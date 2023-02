Decreto Milleproroghe 2023, le novità dallo smart working al superbonus

Lo scorso 15 febbraio 2023 il Senato della Repubblica ha approvato il Decreto Milleproroghe, con il testo che ora arriverà alla Camera dei deputati il 27 febbraio per un ulteriore esame. In base a quanto ipotizzabile, tuttavia, non dovrebbero esserci degli stravolgimenti, visto anche che il governo ha posto la fiducia sull’approvazione del testo. Tante le misure previste dal decreto, tra cui la nuova disciplina in tema di smart working e superbonus.

Decreto Milleproroghe 2023: lo smart working

Con il decreto Milleproroghe viene decisa la proroga dello smart working per tutti i lavoratori fragili e i genitori con figli under 14. Grazie ad un emendamento approvato all’ultimo, infatti, è stata fatta slittare di tre mesi la scadenza attuale per il lavoro agile. Dal 31 marzo, dunque, si passa al 30 giugno 2023, giorno fino al quale i lavoratori affetti dalle patologie individuate nel decreto del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022 potranno rimanere a casa a lavorare da remoto senza la necessità di accordi individuali. Per questa categoria di lavoratori, inoltre, è prevista, ove necessaria, l’assegnazione di mansioni diverse da poter svolgere da remoto, purché però queste siano comprese nella stessa categoria o area di inquadramento. Per quanto riguarda, invece, i lavoratori genitori di figli under 14, la proroga dello smart working è stata fissata al 30 giugno, dopo che la scadenza della precedente misura era il 31 dicembre scorso. Questa possibilità di lavoro agile, tuttavia, è riservata ai soli lavoratori del settore privato e non ai dipendenti pubblici.

Decreto Milleproroghe 2023: il superbonus

Nel decreto Milleproroghe sono state previste delle importanti novità anche in tema di superbonus e degli altri bonus edilizi. Più nello specifico, viene prorogata la scadenza per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’opzione di cessione del credito, che passa dal 16 al 31 marzo 2023. Ci saranno quindi ulteriori due settimane per poter effettuare l’operazione.