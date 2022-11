Giustizia, rave party e Covid: il primo decreto legge del governo Meloni

A pochi giorni dalla sua entrata in carica, il governo Meloni ha già approvato il suo primo decreto legge. Il Consiglio dei Ministri riunitosi oggi a Palazzo Chigi ha infatti dato il via libera ad un pacchetto di misure, per un totale di nove articoli, che riguardano giustizia, contrasto al Covid e stretta ai rave party.

Decreto legge del governo Meloni: riforma Cartabia ed ergastolo ostativo

Per quanto riguarda il primo tema, il testo prevede il rinvio dell’entrata in vigore della riforma Cartabia e la modifica della norma relativa all’ergastolo ostativo. Una misura, quest’ultima, varata quasi in extremis per evitare che la Corte Costituzionale, che aveva dato tempo al Parlamento per intervenire in merito entro l’8 novembre, emetta una sentenza di incostituzionalità abrogando l’impossibilità di accedere ai benefici penitenziari per i condannati all’ergastolo per delitti mafiosi che non collaborino con la Giustizia. Il decreto, stando alla bozza, prevede che i benefici per questi detenuti non siano più condizionati esclusivamente alla collaborazione con i magistrati: anche se non pentiti, i diretti interessati potranno usufruire di alcuni benefici previa adempimento «alle obbligazioni civili e agli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna» e dissociazione dalla criminalità organizzata e dal contesto nel quale è stato commesso il delitto.

Quanto alla riforma Cartabia sul processo penale, slitterà al 30 dicembre per far sì che venga attuata nelle migliori condizioni e nel rispetto delle scadenze del PNRR. Una risposta alle sollecitazioni che erano giunte dai 26 Procuratori generali con una lettera al ministro Carlo Nordio e che ha soddisfatto il presidente dell’Anm Giuseppe Santalucia.

Decreto legge del governo Meloni: stop obbligo vaccini per i sanitari

Per ciò che concerne la gestione della pandemia, il governo ha stabilito che da domani, martedì 1 novembre 2022, non sarà più in vigore l’obbligo di vaccino per il personale sanitario. Sempre in tema Covid, ma fuori dal Consiglio dei Ministri, è stato prorogato l’obbligo di utilizzo delle mascherine negli ospedali e nelle Rsa che era in scadenza oggi.

Decreto legge del governo Meloni: le norme anti rave party

Spazio infine per la stretta sui raduni pubblici abusivi, accelerata dal rave party organizzato a Modena e subito sgomberato su ordine del ministro Piantedosi. Lo stesso ha presentato in Cdm, ottenendone l’approvazione, un pacchetto di misure per la prevenzione e il contrasto di questi eventi: reclusione da tre a sei anni e multe da mille a 10 mila euro per gli organizzatori nonché procedura d’ufficio se il fatto è commesso da più di cinquanta persone allo scopo di organizzare un raduno dal quale possa derivare un pericolo per l’ordine pubblico o la pubblica incolumità o la salute pubblica. In caso di condanna, gli strumenti che sono serviti o erano destinati a commettere il reato e quelli utilizzate per realizzare le finalità dell’occupazione verranno confiscati (mezzi di trasporto, attrezzatura musicale, etc).