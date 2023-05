L’aiutino del governo ai datori di lavoro che non versano i contributi

Arriva una mano tesa ai datori di lavoro che non versano i contributi previdenziali. Nel decreto Lavoro, varato il Primo maggio – con annesse polemiche – ed entrato in vigore nelle ultime ore, c’è una importante novità: le sanzioni si riducono, o meglio quasi spariscono. Ora potranno cavarsela con una piccola aggiunta rispetto alla somma non corrisposta. La misura è contenuta in uno degli articoli (il numero 23) del decreto e ha le sembianze di un “mini condono”, peraltro a regime non essendo una tantum, in linea con la visione del governo Meloni.

Lo ‘sconto’ per i datori di lavoro inadempienti potrebbe portare a uno scontro in parlamento

L’intervento era già presente nelle bozze circolate nei giorni scorsi ed è stato confermato nel testo pubblicato in Gazzetta ufficiale. Il tema potrebbe diventare oggetto di scontro durante la conversione in Parlamento: nelle prossime settimane partirà l’iter di assegnazione alle commissioni. Resta da stabilire se toccherà alla Camera, come pare probabile, per un rispetto del principio di alternanza dei decreti, oppure al Senato che il governo sembra preferire. A Palazzo Madama l’esecutivo riesce infatti a gestire più agilmente i dossier più delicati. Non è un caso che la maggior parte delle questioni di fiducia siano state poste a Montecitorio (10 su 13 in totale).

Cosa cambia con la ‘correzione’ del governo Meloni

Ma al netto degli stratagemmi parlamentari, cosa riguarda la modifica contenuta nel decreto Lavoro? Si tratta di fatto di un depotenziamento delle sanzioni in caso di omesso versamento delle ritenute, modificando un quadro peraltro già generoso nei confronti di chi non era in norma. Fino a prima del decreto, infatti, era prevista una sanzione che variava dai 10 mila ai 50 mila euro per chi non provvedeva a pagare i contributi ai lavoratori dipendenti o ai collaboratori. Tuttavia, bastava saldare i conti entro tre mesi dalla notifica ricevuta e con questo si scongiurava qualsiasi ulteriore problema. Con la riforma voluta da Meloni e firmata dalla ministra del Lavoro, Elvira Calderone, chi non è in regola se la cava versando una volta e mezza (fino a un massimo di quattro volte) l’importo non versato. A meno che non ci sia una voragine nel mancato pagamento delle ritenute previdenziali, si tratta di uno sconto significativo per le imprese e più in generale per i datori di lavoro. Potrebbe apparire come una sorta di incentivo a “provarci”: male che vada, basta saldare con il minimo indispensabile, in pratica poco più della somma spettante. La ratio della sanzione elevata era quella di scoraggiare abusi in materia. Anche perché, come già evidenziato, la normativa precedente consentiva di correre ai riparti entro 90 giorni.

Nel decreto è stata inserita anche una dilazione delle notifiche

Ma non è tutto perché il decreto fortemente voluto dall’esecutivo di cdestra-centro ha introdotto un’altra novità. Nello stesso articolo, è stata inserita una possibile dilazione delle notifiche che arriveranno al secondo anno successivo rispetto a quello contestato. Vuole dire che una contestazione relativa al 2023 può arrivare nel 2025. Insomma, si può fare con calma, senza alcuna fretta. Anche se, a parziale consolazione, l’intervento non modifica i tempi di prescrizione che restano di cinque anni.