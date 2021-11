Decreto Infrastrutture, ok dal Senato: dai monopattini al foglio rosa, le nuove regole

Il decreto Infrastrutture passa al Senato, con 190 voti favorevoli, 34 contrari e nessun astenuto. Dopo aver ricevuto dalla Camera il sì in prima lettura, con 271 pareri a suo favore e 16 “no”, il decreto ha ricevuto anche il parere positivo della camera Alta. Approvato il testo che non ha subìto alcuna modifica dopo il passaggio alla Camera e che tocca svariati punti: dalla stretta sul tema sicurezza riguardante la questione relativa ai monopattini fino al servizio taxi con biciclette e moto, passando per l’estensione del foglio rosa, la gratuità dei parcheggi con strisce blu per i disabili e la creazione di una nuova società pubblica per gestire le concessioni autostradali.

Decreto Infrastrutture: l’uso dei monopattini e il servizio taxi con moto e bici

La stretta sull’utilizzo dei monopattini elettrici era prevista e puntualmente è arrivata. Il decreto Infrastrutture prevede, infatti, il divieto di parcheggio sui marciapiedi e l’istituzione di zone di sosta riservate per evitare una vera e propria giungla a due ruote. Inoltre sarà ridotta la velocità massima da 25 a 20 km/h e introdotto il casco obbligatorio per i minorenni. L’utilizzo in notturna, infine, sarà possibile solo indossando l’apposito giubbotto catarifrangente e con l’utilizzo di luci di posizione. All’interno del decreto sarà istituzionalizzata la possibilità di effettuare con moto e biciclette il servizio taxi. Spetterà ai Comuni garantire il regolare svolgimento del servizio con apposite normative.

Decreto Infrastrutture: foglio rosa esteso a un anno

Passa da sei mesi a un anno la validità del foglio rosa, il documento con cui chi ha avviato l’iter per prendere la patente può esercitarsi in attesa dell’esame. Cambiano anche le limitazioni alla guida per i neopatentati che superano l’esame per la patente B, che adesso potranno guidare anche autoveicoli sopra ai 55 kW/t, ma solo se al proprio fianco si trova una persona di età non superiore ai 65 anni, con almeno 10 ani di patente della stessa categoria o superiore.

Decreto Infrastrutture: posti riservati a donne in gravidanza o neo-genitori