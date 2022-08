Decreto assistenza territoriale: come cambiano i servizi sanitari nelle Regioni

Il Decreto assistenza territoriale è destinato a cambiare i servizi sanitari nelle Regioni. Questo provvedimento, approvato lo scorso 7 luglio e pubblicato sul numero 44 della Gazzetta Ufficiale, introduce infatti alcune novità nel campo della sanità territoriale.

Decreto assistenza territoriale: cosa dice e cosa cambia?

La norma prevede che le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano dovranno provvedere entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Regolamento ad adottare il provvedimento generale di programmazione dell’Assistenza territoriale. Quindi, entro il 2023, tutti i territori dovranno adeguarsi alle nuove regole, altrimenti possono perdere il 2% o 3% del Fondo sanitario nazionale.

Ma quali sono i cambiamenti concreti per la sanità delle regioni? Ebbene, questi dovranno essere disposti delle Case di Comunità o CDC. Si tratta di «un luogo fisico e di facile individuazione al quale i cittadini possono accedere per bisogni di assistenza sanitaria, socio-sanitaria a valenza sanitaria e il modello organizzativo dell’assistenza di prossimità per la popolazione di riferimento». Le CDC dovranno essere una ogni 40mila/50mila abitanti e saranno aperte 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. Saranno composte da circa 30 medici disponibili a rotazione, 11 infermieri e altre unità di supporto e serviranno per aiutare i cittadini in difficoltà e fornirgli aiuto evitando che questi ultimi sovraffollino gli ospedali.

Ospedali di comunità, infermieri di famiglia e assistenza domiciliare

Il Decreto assistenza territoriale introduce poi la novità degli ospedali di comunità. Si tratta di strutture di ricovero che svolgono una funzione intermedia tra ricovero e domicilio. Questa misura è stata pensata per evitare che negli ospedali ci siano «ricoveri impropri e per favorire dimissioni protette in luoghi più idonei al prevalere di fabbisogni sociosanitari, di stabilizzazione clinica, di recupero funzionale e dell’autonomia e più prossimi al domicilio». Ogni ospedale di comunità dovrà avere 20 posti letto e dovrà essercene uno ogni 100mila abitanti. In ogni struttura dovranno esserci almeno 1 medico e da 7 a 11 infermieri.

Con questo decreto nasce anche la figura dell’infermiere di famiglia. Questo professionista viene definito come «la figura professionale di riferimento che assicura l’assistenza infermieristica ai diversi livelli di complessità in collaborazione con tutti i professionisti presenti nella comunità in cui opera, perseguendo l’integrazione interdisciplinare, sanitaria e sociale dei servizi e dei professionisti e ponendo al centro la persona». L’infermiere di famiglia può occuparsi anche di prevenzione.

Infine, ci sono novità per l’assistenza domiciliare. Quest’ultima dovrà essere garantita specialmente agli over 65. Il Decreto assistenza territoriale lo reputa «un servizio a valenza distrettuale finalizzato all’erogazione al domicilio di interventi caratterizzati da un livello di intensità e complessità assistenziale variabile nell’ambito di specifici percorsi di cura e di un piano personalizzato di assistenza».