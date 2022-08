Decreto Aiuti bis: tutte le misure contenute nel provvedimento

Il 4 agosto il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento a sostegno delle famiglie e delle imprese più vulnerabili: il Decreto Aiuti bis. Dopo circa due ore e mezzo di riunione, “Il provvedimento è stato condiviso con le parti sociali e i partiti della maggioranza e dell’opposizione”, ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi. Ecco cosa prevede e quanto denaro è stato stanziato per finanziarlo.

Decreto Aiuti bis: quanto vale?

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto legge Aiuti bis. Si tratta di un pacchetto di misure pensato per le famiglie e le imprese italiane più vulnerabili. In totale, quello approvato il 4 agosto dal Consiglio dei Ministri vale “17 miliardi, da aggiungere ai circa 35 miliardi” delle norme già confermate nel corso dell’anno dal governo. E tratta “misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”.

I settori di intervento del decreto-legge

Il pacchetto di misure intende contrastare il caro-energia e carburanti, l’emergenza idrica e sostenere gli enti territoriali. Allo stesso tempo, mira a rafforzare le politiche sociali, con l’intendo di tutelare il potere d’acquisto, e favorire il rilancio degli investimenti. In particolare, rispetto ai rincari, il decreto interviene:

Rafforzando il bonus sociale elettrico e gas per il quarto trimestre 2022, tutelando i clienti vulnerabili nel settore del gas, sospendendo le modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di elettricità e gas.

per il quarto trimestre 2022, tutelando i clienti vulnerabili nel settore del gas, sospendendo le modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di elettricità e gas. Azzerando gli oneri generali di sistema nel settore elettrico anche per il quarto trimestre 2022 e riducendo l’IVA per le somministrazioni di gas metano per combustione per usi civili e industriali nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

anche per il quarto trimestre 2022 e riducendo l’IVA per le somministrazioni di gas metano per combustione per usi civili e industriali nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. Statuendo che per il quarto trimestre 2022, l’ARERA provvederà a mantenere inalterati gli oneri generali di sistema nel settore del gas in vigore nel terzo trimestre,

prorogando i crediti d’imposta in favore delle imprese anche per il terzo trimestre 2022 e disponendo la proroga della riduzione dell’accisa sui carburanti sino al 20 settembre 2022.

Emergenza Idrica ed enti territoriali

Per contrastare l’emergenza idrica e i suoi effetti sull’economia, il Governo ha stanziato risorse a favore delle imprese agricole colpite dalla siccità. Intende anche accelerare gli affidamenti del servizio idrico integrato e consentirà alla Protezione civile di chiedere in anticipo lo stato di emergenza in caso di siccità. Anche agli enti territoriali saranno diretti dei contributi straordinari. Per loro il Governo ha stanziato 400 milioni di euro e prevede la proroga al 2023 della sospensione del rimborso delle anticipazioni di liquidità in favore delle Regioni a seguito del sisma del 2016.

Politiche sociali

la riduzione del cuneo fiscale in favore dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, inclusa la tredicesima.

in favore dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, inclusa la tredicesima. l’anticipo al 1° ottobre 2022 della rivalutazione delle pensioni.

l’estensione del “ bonus 200 euro” a lavoratori a oggi non coperti.

il rifinanziamento per 100 milioni di euro nel 2022 del Fondo per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi.

Investimenti

Sono introdotte norme in favore di imprese operanti in settori strategici o di interesse pubblico (Alitalia, ILVA, 3-I). Inoltre, viene rifinanziato: