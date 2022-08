Il Decreto Aiuti bis introduce il “docente esperto”: fino a 5.650 in più all’anno

Il Decreto Aiuti Bis introduce la figura del docente esperto, indicandolo come un insegnante già in ruolo che ha seguito tre percorsi formativi consecutivi diversi. Per questo, il provvedimento del governo offre a queste persone la possibilità di un aumento in busta paga fino a 5.650 euro in più all’anno. Come funziona la novità e cosa rende un docente davvero esperto? Ci sono dei documenti da presentare? Vediamo le modalità nei dettagli.

Docente esperto: cosa prevede il Decreto Aiuti bis

Il docente esperto è un insegnante in ruolo che ha completato tre corsi triennali di formazione con esito positivo e che avrà diritto a circa più di 400 euro al mese da aggiungere al trattamento stipendiale in godimento. L’esecutivo ha disposto un detto massimo e stabilito che per ogni anno scolastico, a partire dal 2023/24 e fino al 2025/26, ci siano a disposizione solo 8 mila posti per tutto il territorio nazionale. Il limite potrebbe cambiare entro i prossimi 10 anni.

Ci saranno inoltre alcuni vincoli importanti da rispettare per rientrare in questa categoria, come il fatto che l’insegnante non potrà cambiare scuola per tre anni. Sempre il Decreto Aiuti Bis, ha poi inserito una formazione di tre anni per l’aggiornamento degli insegnanti in ruolo e ha cambiato le modalità di accesso per le nuove leve laureate. Gli insegnanti già in cattedra che sceglieranno il percorso triennale di aggiornamento avranno il 10-20% in più di aumento sullo stipendio. Anche in questo caso, però, c’è un limite massimo di persone che possono richiederlo.

Per quanto riguarda le modalità di richiesta, al momento l’insegnante non deve fare alcuna domanda perché il provvedimento del governo non è ancora entrato in vigore. Quando si arriverà ai decreti attuativi, giungeranno maggiori informazioni.

Docente esperto: l’ira dei sindacati

L’iniziativa nasce dalla richiesta della Commissione Europea di trovare una soluzione più completa al nodo degli insegnanti in Italia e ha già scatenato l’ira dei sindacati. Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda sono infatti insorti contro l’esecutivo adducendo che “non servono premi ma risorse per il contratto nazionale subito“.

Dopo aver ricordato come la categoria degli insegnanti abbia già bocciato questa nuova figura con lo sciopero generale del 30 maggio scorso, hanno evidenziato che “la scuola non può andare avanti con 8 mila docenti esperti, dopo un percorso selettivo che dura 9 anni, mentre funziona quotidianamente con centinaia di migliaia di docenti sottopagati“. Le cinque sigle hanno infine annunciato di aver invitato per il prossimo 8 settembre tutti i partiti politici ad un confronto per chiarire le loro reali intenzioni sul mondo scolastico.