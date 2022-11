Debora Caprioglio chi è: quanti anni ha, biografia e Maurizio Micheli

Chi è Debora Caprioglio? L’attrice e showgirl di 54 anni è diventata famosa al cinema per il suo ruolo in Paprika, film di Tinto Brass. Più avanti lasciò le vesti della protagonista sensuale per dedicarsi a parti più drammatiche, come quella interpretata in Con gli occhi chiusi. Ecco cosa fa oggi Caprioglio.

Chi è Debora Caprioglio: età e biografia

Debora Caprioglio, all’anagrafe Deborah Caprioglio, è nata il 3 maggio del 1968 a Mestre. L’attrice e showgirl ha quindi 54 anni ed è del segno zodiacale del Toro. Inoltre, è alta 165 cm. Fu notata a soli diciassette anni dal regista Klaus Kinski, dopo aver vinto il concorso Un volto per il cinema. Grazie a lui mosse i primi passi nel mondo del teatro e dello spettacolo.

In seguito, fu Tinto Brass a consacrare la sua fama, scegliendola come protagonista del film Paprika. Fu anche la protagonista dello spettacolo teatrale Lulu diretto dallo stesso Brass, in sostituzione di Mariangela D’Abbraccio. Nello stesso anno condusse un programma in seconda serata, Conviene far bene l’amore, trasmesso da TivuItalia, e presentò su Canale 5 con Luca Barbareschi la gara canora Sapore di mare.

Dopo il thriller erotico Spiando Marina di Sergio Martino e il comico Saint Tropez – Saint Tropez di Castellano e Pipolo (entrambi girati nel 1992), Debora Caprioglio cambiò totalmente registro e nel 1994. Allora scelse di abbandonare l’immagine della ragazza sensuale e avvicinarsi a parti più drammatiche. Recitò infatti in Con gli occhi chiusi di Francesca Archibugi.

Negli anni duemila l’attrice entrò nel mondo della televisione. Dal 2003 al 2006 partecitpò a Buona Domenica e nel 2007 invece al reality L’Isola dei Famosi. Sempre in questo periodo prese parte a svariate fiction televisive. Nel 2012 fu tra i protagonisti del cinepanettone campione d’incassi Colpi di fulmine.

Marito, fidanzato e figli dell’attrice

Dopo Klaus Kinski, Debora Caprioglio ha avuto relazioni con Tinto Brass, all’epoca sposato con Carla Cipriani, e con Sven-Göran Eriksson. Nel 2008 ha sposato l’attore e regista Angelo Maresca. I due si sono separati dopo 10 anni di matrimonio. Dal 2020 la Caprioglio ha ritrovato l’amore accanto a un commercialista veneto di nome Francesco.