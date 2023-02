Death Race stasera su Italia 1: trama, cast e 5 curiosità sul film

Azione e adrenalina con Jason Statham. La star di Hollywood è protagonista di Death Race, film del 2008 in onda stasera 6 febbraio alle 21.20 su Italia 1. La trama segue un ex pilota Nascar ingiustamente condannato per l’omicidio della moglie. Nel carcere di massima sicurezza in cui sconta la sua pena finisce nel giro di una competizione automobilistica fra criminali senza regole. Vincere però significa conquistare la libertà. Nel cast anche Ian McShane, Tyrese Gibson e Joan Allen. Alla regia Paul W.S. Anderson, già dietro la macchina da presa della saga di Resident Evil con la moglie Milla Jovovich. La visione sarà disponibile in streaming sul sito oppure tramite l’app Mediaset Play e Infinity.

Death Race, trama e cast del film stasera 6 febbraio 2023 su Italia 1

La trama del film si svolge in un 2012 distopico in cui disoccupazione e criminalità hanno preso possesso del pianeta. Il sistema carcerario statunitense è al collasso perciò, sperando di tenere le redini della situazione, il governo lo affida a una corporazione privata che ne fa teatro di spettacoli per tv e web. Il più famoso è la Death Race, competizione automobilistica mortale in cui i prigionieri gareggiano in auto corazzate e munite di ogni sorta di arma che si attiva quando passano sopra specifiche pedane. In palio, oltre alla gloria in pista, c’è la libertà. Il condannato che riuscirà a vincere cinque gare potrà infatti lasciare la cella da uomo libero. Il più famoso è Frankenstein, la cui identità si cela dietro una maschera di metallo, giunto a quattro successi.

In questo clima si inserisce la figura di Jensen Ames (Jason Statham), ex pilota Nascar che ora lavora in una fonderia. Una sera, di rientro dalla fabbrica, si imbatte in un killer che uccide sua moglie con un coltello e lo incastra, facendo piombare la polizia. Jensen finisce quindi a Terminal Island, sede della Death Race, dove incontra la direttrice Hennessey (Joan Allen). Quest’ultima gli ordina di prendere il posto di Frankenstein, sfortunatamente morto durante l’ultima corsa all’insaputa del pubblico. Nel garage, conosce il suo coach (Ian McShane) e i meccanici Lists (Frederick Koehler) e Gunner (Jacob Vargas), oltre al navigatore Elisabeth (Natalie Martinez). In pista dovrà invece vedersela con i peggiori criminali, tra cui la nemesi di Frankenstein, Machine Gun Joe (Tyrese Gibson), che ha già vinto tre gare.

Death Race, 5 curiosità sul film stasera 6 febbraio 2023 su Italia 1

Death Race, il film originale con Sylvester Stallone

Il film di Anderson è remake di una pellicola degli Anni ’70, Anno 2000 – La corsa della morte di Paul Bartel. Sebbene la trama fosse leggermente diversa, protagonisti erano sempre Frankenstein e la sua nemesi in pista Machine Gun Joe. Nei panni dei due personaggi c’erano rispettivamente David Corradine e Sylvester Stallone. Il primo è anche tornato nel remake Death Race in qualità di voce narrante.

Death Race, l’allenamento di Jason Statham con un ex Navy Seal

Per raggiungere la forma fisica ideale per il ruolo di Frankenstein, Jason Statham ha dovuto seguire una rigida dieta e un ferreo allenamento. Come riporta Imdb, ha infatti seguito un corso per diversi mesi con un ex Navy Seal, forze speciali dell’esercito americano. Si tratta dello stesso allenatore che ha seguito gli attori del film 300 di Zack Snyder, tra cui Gerard Butler.

Death Race, il mancato casting di Tom Cruise

Roger Corman, produttore della pellicola, intendeva scritturare Tom Cruise per il ruolo da protagonista. Tuttavia, la star di Hollywood non gradì la sceneggiatura, rifiutando persino le altre due bozze successive. Ne scaturì un diverbio, tanto che la produzione virò su Jason Statham.

Death Race, i due prequel del film con cast diverso

Il successo del film di Anderson ha dato vita a due prequel volti a narrare la nascita del personaggio di Frankenstein. Death Race 2 e Death Race 3: Inferno si concentrano sulla vita di Carl Lucas, il primo uomo a celare la sua identità dietro la maschera di metallo. Luke Goss è attore protagonista, mentre Sean Bean interpreta il boss della malavita che lo comanda.

Death Race, critica e incassi al botteghino

Realizzato con un budget di 45 milioni di dollari, il film di Anderson ne ha incassati oltre 75 al botteghino internazionale, di cui 36 negli States. Quanto alla critica, vanta il 42 per cento di recensioni positive sul sito Rotten Tomatoes che aggrega le principali review della stampa mondiale. Simile il punteggio su Metacritic, dove ha ottenuto 43 su 100.