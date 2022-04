Deal With It – Stai al gioco stasera su Nove: cosa sapere sul game show serale condotto da Gabriele Corsi

È tutto pronto per un nuovo appuntamento con la sesta stagione di Deal With It – Stai al gioco in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì, su Nove a partire dalle 20.20. Prodotto da Banijay e ispirato a un format israeliano, il game show condotto da Gabriele Corsi farà tappa in diverse città italiane, dove coinvolgerà persone comuni in una serie di curiose gag e simpatiche candid camera ambientate in diverse location, da una pasticceria di Napoli a un lido cittadino di Bari, passando per un caffè letterario di Roma, il FICO Eataly World di Bologna e un ipermercato di Milano.

Deal With It – Stai al gioco: cosa sapere sul programma in onda ogni giorno su Nove alle 20.20

Deal With It – Stai al gioco: in cosa consiste il format

Rispetto agli anni precedenti, la formula non cambia: assieme a dei complici vip, il conduttore sceglie una coppia di clienti in un locale pubblico, pieno di telecamere nascoste. Uno dei due verrà portato in una stanza nascosta dove verrà messo al corrente di una proposta allettante: partecipare a un gioco che potrebbe permettergli di vincere fino a 2 mila euro. Nel caso in cui dovesse accettare, verrebbe dotato di un auricolare utile a recepire gli ordini di Gabriele e del personaggio famoso di turno che lo sottoporranno a prove sempre più imbarazzanti. La sfida prevede 5 step: una volta superato ciascun gradino, il concorrente accumulerà una certa somma di denaro. Al quarto, potrà decidere se fermarsi ai 1000 euro ottenuti fino a quel punto o rischiare, spingendosi fino al traguardo finale. Per vincere, la vittima non deve accorgersi che si tratta di uno scherzo e non deve abbandonare il locale. Bonus a disposizione da non sottovalutare: in qualsiasi fase della gara, chi ha le redini della partita può ritirarsi e lasciare il gioco.

Deal With It – Stai al gioco: chi sono gli ospiti famosi

In questa nuova edizione di Deal With It – Stai al gioco, Corsi sarà affiancato da diversi complici celebri, tra cui l’attrice e regista Asia Argento, il giornalista sportivo Pierluigi Pardo, l’attore Gianmarco Tognazzi, le attrici Emanuela Fanelli e Susy Laude, la showgirl Stefania Orlando, il conduttore Filippo Bisciglia, i comici Nuzzo e Maria Di Biase, il ristoratore Francesco Panella e il mago del cioccolato Ernst Knam.

Deal With It – Stai al gioco: dove guardare il programma

Oltre che sul canale 9 del digitale terrestre e 149 di Sky, Deal With It – Stai al gioco è disponibile anche in streaming e on demand sul sito web e sull’app di Nove.