All’appuntamento con il calendario di Vittorio Sgarbi, in nome dell’ampia maggioranza del governo Draghi, non poteva mancare un’esponente del Partito democratico. Così nella romana piazza San Salvatore in Lauro, per l’ultima iniziativa de Il Cigno GG Edizioni, c’era l’ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli. Senza dimenticare di visitare, negli spazi curati da Lorenzo Zichichi, le opere di Marco Bernardi, atto di chiusura delle celebrazioni per Duecento anni di Dostoevskij, in una mostra curata da Olga Strada, già direttore dell’Istituto Italiano di Cultura a Mosca. Il titolo del calendario sgarbiano? Nel giardino delle fate.

Il consiglio di Alberto Brambilla: Scegliete i fondi pensione, non la pay tv

Alberto Brambilla è uno dei massimi esperti del sistema pensionistico italiano, e quando serve non risparmia le critiche. Facendosi anche dei nemici. L’ultimo caso? Ha chiesto di investire sui fondi invece che nelle tv a pagamento. Le sue parole: «L’idea di destinare 50-60 euro al mese a un fondo pensione è una buona forma di risparmio. Anziché sottoscrivere un abbonamento alle piattaforme di streaming potrebbe versare quella stessa quota in un fondo: poi il sacrificio tornerà indietro in futuro, nei momenti di bisogno». Certo che in questo modo Brambilla si è messo contro Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Dazn, Sky Go, Infinity+, Now, TimVision, Chili, Apple Tv+, YouTube Premium. Tutti gratis.

Al gala, tra gli ambasciatori e il senatore

Charity gala dinner con il senatore del Partito democratico Antonio Misiani, in un’iniziativa promossa da Apices dedicata a un progetto di asili sociali per l’infanzia: Il Villaggio dei Saggi promosso dalla Bon’t Worry Onlus-Ingo. Nello spazio Mediterraneo del Maxxi c’erano, oltre a Misiani, gli ambasciatori del Bahrain, di Panama, della Colombia e del Paraguay in Italia. Apices è un’associazione di professionisti ed imprenditori impegnati nella cooperazione economica e sociale, attraverso le proprie attività, principalmente di studio delle economie in via di sviluppo e di promozione degli scambi commerciali con i paesi più sviluppati, presieduta dall’avvocato Massimiliano Albanese.