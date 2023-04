De Luca attacca Schlein sull’armocromista: «Se mi paga la metà le prometto un risultato migliore»

L’intervista a Vogue rilasciata da Elly Schlein ha fatto discutere e non poco. Non per i temi trattati, dai salari alle politiche che intende perseguire alla guida del Pd, ma per la personal shopper e consulente d’immagine che la segretaria ha assunto per curare il proprio look. Dall’armocromia ai 300 euro l’ora di ingaggio, in tanti hanno commentato la scelta di Schlein. E tra questi, oggi, c’è anche il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca. «Un’armocromista si fa pagare 300 euro all’ora. “Cacchio” verrebbe da dire». E ancora: «Se mi paga la metà sarei in grado di proporre un risultato migliore».

De Luca attacca Schlein e Chicchio

Il governatore Vincenzo De Luca ha commentato la vicenda durante una lunga diretta sul proprio canale Facebook. «Abbiamo appreso da un’intervista rilasciata dall’onorevole Schlein, nuova segretaria del Pd, che la stessa si avvale della consulenza di una armocromista, cioè di una esperta che consiglia la scelta dei colori nell’abbigliamento», comincia il presidente, preparando l’attacco. Poi, con il consueto tagliente sarcasmo, insiste: «Un’armocromista che si fa pagare 300 euro all’ora. La signora si chiama Enrica Chicchio. “Cacchio” verrebbe da dire. Io vorrei suggerire una cosa all’onorevole Schlein: se mi paga la metà di quanto prende Enrica Chicchio io sarei in grado di proporre un risultato dal punto di vista cromatico anche migliore».

De Luca: «Da sindaco facevamo il piano dei colori delle facciate»

Ma il presidente insiste: «Da sindaco noi facevamo lo studio sulle facciate dei palazzi del centro storico e nelle aree più rappresentative della città. Era il piano dei colori. Io sarei in grado di proporre un risultato cromatico di gran lunga migliore rispetto a Chicchio. Comunque siamo moderni e possiamo esserne lieti. Personalmente ho avuto un movimento di commozione davanti a questa notizia. Noi che siamo modesti artigiani della politica, noi che non siamo moderni e non veniamo neanche da famiglie facoltose rimaniamo impegnati e interessati sulle cose che riguardano banalmente la vita degli esseri umani di carne ed ossa».