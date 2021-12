Ddl contro la violenza sulle donne: le nuove norme previste dal disegno di legge

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al disegno di legge “per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica”. Gli articoli del testo, frutto del lavoro delle ministre Elena Bonetti, Luciana Lamorgese, Marta Cartabia , Mara Carfagna, Mariastella Gelmini, Fabiana Dadone ed Erika Stefani, rappresentano un’ulteriore stretta per garantire un intervento tempestivo ed efficace in caso di abusi, anche in ambito domestico. Ecco le principali misure previste dal pacchetto.

Violenza sulle donne, introdotte “misure di vigilanza dinamica”

Per alcuni dei reati contro le donne, in particolare nei casi di violenza domestica, i magistrati potranno procedere anche d’ufficio: dopo una denuncia o una querela, fatti i primi accertamenti, le forze dell’ordine adotteranno «misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa».

Violenza sulle donne, fermo anche senza flagranza

Tra le novità c’è poi una nuova ipotesi normativa di fermo, che prescinde dal pericolo di fuga e dalla flagranza, in caso di «grave e imminente il pericolo che la persona indiziata commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale».

Violenza sulle donne, carcere per chi manomette il braccialetto elettronico

Il pacchetto prevede inoltre il carcere per chi manomette il braccialetto elettronico, dispositivo che serve anche a rendere più effettivi l’obbligo di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima. L’uso del braccialetto elettronico non sarà, tra l’altro, più subordinato alla clausola della verifica della loro disponibilità: è stato infatti superato il problema della carenza che ne limitava l’utilizzo.

Violenza sulle donne, vittima informata se l’aggressore viene scarcerato

Tra le misure previste dal pacchetto, c’è poi l’obbligo di informare la vittima se il suo aggressore sta per essere scarcerato. A proposito di detenzione e pene da scontare, quelle previste per i reati di percosse, lesioni, minacce, violazione di domicilio e danneggiamento saranno aumentate «se il fatto è commesso nell’ambito di violenza domestica da soggetto già ammonito». Qualsiasi violazione da parte del condannato per reati di violenza alle donne comporterà la revoca della sospensione della pena, determinando il suo rientro in carcere o gli arresti domiciliari.