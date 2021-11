Ddl sulla concorrenza, salta ancora il nodo delle concessioni

Sul tema delle concessioni per ora il Governo sceglie la linea morbida. Prima del varo del ddl sulla concorrenza il Premier Mario Draghi ha voluto realizzare una mappatura in vista di una futura riforma. Al momento quindi niente liberalizzazioni delle concessioni balneari e per gli ambulanti.

Con un testo che al momento è di 34 articoli il Governo arriva al Consiglio dei ministeri con diverse questioni ancora aperte sul tavolo. L’intesa di massima c’è, ma la strada resta lunga e tutta in salita per l’esecutivo che dovrà risolvere molte questioni che restano aperte sul tavolo della maggioranza di governo.

Sulle concessioni in generale si prende tempo, e sarebbe perfino saltata la misura studiata in extremis per la liberalizzazione dei vincoli territoriali per i notai.

Tra le altre novità in arrivo, le gare per l’installazione delle colonnine di ricarica, alla banda larga fino all’obbligo di risarcimento diretto anche per le compagnie assicurative con sede all’estero. C’è inoltre un elenco di una serie di attività che non avranno più bisogno di autorizzazioni per partire. Semplificazioni sono in arrivo anche sulla gestione dei rifiuti, fissando peraltro standard qualitativi sulla parte recupero che i gestori sono tenuti a rispettare.

Ddl concorrenza, stretta sulle compagnie telefoniche

In base alla bozza del disegno di legge al varo del Consiglio dei ministri anche nuove norme per contrastare il persistente fenomeno delle attivazioni inconsapevoli, fraudolente e irregolari da parte delle compagnie telefoniche.

le compagnie telefoniche d’ora in poi dovranno acquisire la prova del previo consenso del cliente prima di addebitare costi di servizi in abbonamento offerti da terzi. Si stabilisce il divieto anche di attivare senza il consenso espresso e documentato dell’utente servizi in abbonamento da parte degli stessi operatori o di terzi, inclusi quelli per contenuti digitali forniti con SMS e MMS, sia tramite connessione dati, con addebito su credito telefonico o documento di fatturazione.