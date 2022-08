Dazn su Sky, come funzionerà: app, canale satellitare e due abbonamenti

A pochi giorni dall’inizio del campionato di Serie A, l’app di Dazn sbarcherà su Sky. Manca la firma definitiva, ma l’accordo è stato raggiunto con la collaborazione di più parti: l’app, Sky e Timvision, che in passato aveva l’esclusiva. Secondo i termini stipulati, gli abbonati potranno accedere a Dazn attraverso il decoder di Sky, dal quale sarà disponibile anche un canale satellitare. Quest’ultimo contribuirà a risolvere i vecchi problemi di trasmissione legati alla connessione internet. Ma come funzionerà?

Dazn su Sky: come funzionerà? La prima novità è arrivata mercoledì: Dazn ha interrotto il rapporto di esclusiva che aveva con Tim. L’operatore telefonico ottiene in cambio uno sconto sul pagamento dei diritti delle partite, e l’app è libera di cercare nuovi partner. Tra questi ci sarà sicuramente Sky, con cui è stato raggiunto un accordo. Manca ancora la firma definitiva, ma tutti i particolari sono già stati delineati. Dal decoder di Sky, gli abbonati potranno accedere, tramite Sky Q, a una selezione dei migliori contenuti Dazn. Tra questi c’è sicuramente la Serie A, ma anche il calcio estero (Liga, Major League Soccer, per esempio) a boxe, football americano, Ufc, golf. L’app ha bisogno di crescere in visibilità, anche per ampliare i ricavi, e Sky non vuole perdere l’occasione di garantire ai propri abbonati il campionato più seguito in Italia. Dalla piattaforma satellitare di Sky, dunque, si potranno guardare sia le partite di Dazn che quelle di Sky. Unico decoder, unico telecomando, con una soluzione che dovrebbe risolvere i problemi di trasmissione. Uno o due abbonamenti? E quanto costerà?

Unico device non significa unico abbonamento. Fino al giugno 2024 Dazn è l’unico player titolare di tutte e 380 le partite stagionale della Serie A. Sky ne avrà 3 a giornata in coesclusiva. Sky dunque è solo una via d’accesso in più all’app. Se si vogliono vedere tutte le partite, si dovrà continuare a pagare due abbonamenti. Uno per Sky e l’altro per Dazn. Ciò però, in termini di spesa per il consumatore, non cambierà praticamente nulla.