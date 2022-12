Dazn si allarga, fino a sette dispositivi connessi e nuovi contenuti sportivi

Novità importanti per la piattaforma streaming Dazn con nuove opzioni di abbonamento e nuovi sport trasmessi in diretta.

Le novità di Dazn

Novità sul piano abbonamento Dazn Italia. Infatti con il pacchetto «Start» si avrà la possibilità di registrare quattro dispositivi, sei se si possiede il pacchetto «Standard», sette con la modalità «Plus». Con questa mossa Dazn vuole consolidare la sua presenza nel mercato italiano dell’intrattenimento sportivo battendo la concorrenza e lo fa, dando agli abbonati la possibilità di usufruire della piattaforma con un numero maggiore di device, oltre ai nuovi contenuti. Una novità importante, perché attualmente per gli utenti sottoscritti il numero dei dispositivi registrabili era massimo di due, con il piano «Standard», a un massimo di sei, ma solo in caso di upgrade «Plus».

Le differenze sono abissali rispetto al presente, infatti con l’opzione «Plus» i contenuti possono essere visti contemporaneamente su più di un dispositivo anche con reti internet diverse, si può usufruire dell’abbonamento in luoghi diversi, senza necessariamente ricorrere alla stessa rete wireless. Dazn aveva già pensato in passato a una condivisione «familiare» dell’abbonamento, dove l’accesso attraverso altre reti da parte di device esterni fosse comunque soggetto a una maggiorazione dell’abbonamento come attualmente dichiarato. L’azienda ha precisato che con il pacchetto Start, dal costo che dovrebbe essere di 12,99 euro al mese, non si vedranno le partite di calcio ma tutti gli altri sport inclusi nell’offerta.

Le parole del CEO Azzi

Le motivazioni delle novità di Dazn riguardano la volontà di conquistare e consolidare la posizione di leader in Italia per la trasmissione dei contenuti sportivi. Ciò è stato raggiunto in minima parte con la conquista per il triennio 2021-24 dei diritti televisivi per trasmettere in diretta esclusiva sette gare della Serie A di calcio, ma non è l’unico obiettivo dell’azienda, perché Dazn guarda molto alla prospettiva del multisport. Infatti, su Dazn presto arriveranno anche i campionati nazionali di Basket e la Serie C grazie a un accordo con Eleven Sport.

Quest’aspetto è stato confermato dalle parole del Ceo di Dazn Italia Stefano Azzi che ha dichiarato: «Vogliamo portare il nostro impegno a un numero sempre maggiore di tifosi e da sempre la nostra priorità è quella di dare rilevanza a diverse discipline».