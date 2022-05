Dazn, sì all’account in pausa: sconto di 10 euro a chi non può

Il finale incandescente della stagione sportiva, con la Serie A a 90 minuti dal termine e Milan e Inter a giocarsi lo scudetto all’ultimo respiro, potrebbe rappresentare il punto di partenza di una nuova estate rovente per i tifosi. No, non si parla di calciomercato ma di abbonamenti alle emittenti televisive che trasmettono le partite delle proprie squadre del cuore. Una vicenda che coinvolge a pieno titolo Dazn, che vuole far luce sul caos legato agli account condivisi ma altresì si prepara a dare agli utenti la possibilità di sospendere gli account senza pagare nulla o di ricevere uno sconto tramite codice regalo in caso non si possa sospendere.

L’accordo tra Dazn e Antitrust: sconto di 5 euro al mese per massimo due mensilità

Dazn adesso permetterà ai propri abbonati di mettere in pausa l’account, per un massimo 4 mesi. Un modo per sospendere i pagamenti, a fronte dell’impossibilità di vedere i programmi dell’emittente. I tanti tifosi che utilizzano l’abbonamento per la Serie A, ad esempio, potrebbero decidere di stoppare tutto e riaprire il proprio account in vista dell’inizio della prossima stagione. Una possibilità che però non è esercitabile da chi ha attivato l’abbonamento attraverso fornitori terzi, come Apple o Amazon. Allora è intervenuta l’Antitrust, che dopo un accordo con Dazn permetterà agli utenti che non possono sospendere l’abbonamento di ricevere un codice da 5 euro di bonus. Se ne potranno richiedere massimo due, uno al mese, per un totale di 10 euro.

Dazn e il problema degli account condivisi

Nei mesi scorsi lo scontro tra gli abbonati e la piattaforma si è inasprito. Prima, a inizio stagione, alcuni problemi di linea e gare saltate che hanno portato i tifosi a inasprire i toni sui social. Poi la battaglia di Dazn contro la condivisione degli account, che sembrava potesse essere fermata già a stagione in corso. Il tema tornerà prepotente adesso, perché l’ultima nota dell’azienda aveva affermato che non sarebbe stata eliminata questa possibilità durante il campionato 2021/2022, che si chiuderà domenica prossima.