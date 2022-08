Problemi durante la prima giornata di Serie A, Dazn rimborsa il 50 per cento dell’abbonamento

Dazn, la società che trasmette in esclusiva gran parte delle partite del campionato di calcio di Serie A, ha annunciato che rimborserà il 50 per cento dell’abbonamento mensile ai clienti che, a causa dei problemi alla piattaforma di streaming, hanno avuto problemi a seguire le partite della prima giornata di Serie A, durante lo scorso fine settimana. Il rimborso è stato annunciato dopo un incontro tra Dazn e i rappresentanti del Governo italiano (tra cui la Sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali), della Serie A e di Agcom, durante il quale l’azienda ha spiegato la «natura straordinaria e non prevedibile» dei problemi che si sono verificati. La misura dell’indennizzo, in conformità a quanto previsto dalla delibera Agcom, sarà pari al 25 per cento del canone mensile pagato da ogni cliente secondo il proprio profilo di abbonamento e, proprio in ragione della straordinarietà dell’evento, di un ulteriore 25 per cento, pari alla fruizione gratuita di una giornata di campionato.

Dazn, via ai rimborsi dal 23 agosto

Dazn ha reso noto che i rimborsi saranno versati a partire da martedì 23 agosto, senza che gli utenti debbano farne richiesta e che ci vorranno circa due settimane per completare la procedura. L’indennizzo avverrà attraverso accredito dell’importo secondo le modalità di pagamento prescelte da ciascun cliente oppure mediante rilascio di voucher. Ciascun utente interessato riceverà all’indirizzo mail associato al proprio abbonamento comunicazione con conferma del rimborso.

Dazn: il problema tecnico è stato risolto

La piattaforma ha inoltre assicurato al Governo che il problema tecnico è stato risolto e non vi è il rischio di una ripetizione delle difficoltà di visione del campionato. A tal proposito, Valentina Vezzali ha espresso tutta la sua soddisfazione «per lo sforzo profuso da tutte le componenti che, ognuna per la loro competenza, ha lavorato alla ricerca di soluzioni condivise e risolutive». Lorenzo Casini, presidente della Lega di A, ha ringraziato il Governo «per l’incontro volto a tutelare tifosi e utenti», aggiungendo: «Ci sono state date ampie garanzie sulla qualità del servizio e ci hanno spiegato le ragioni, ora non dovrà più ripetersi».