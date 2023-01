Dazn rimborserà i disservizi in Inter-Napoli: agli utenti un quarto di abbonamento

Dopo i disservizi durante la visione di Inter-Napoli, scattano i rimborsi per gli utenti di Dazn che non hanno potuto vedere in maniera lineare e “pulita” la gara in streaming. La piattaforma ha concordato con il governo e vari enti, tra cui la Lega di Serie A, che sarà corrisposto automaticamente un quarto di abbonamento mensile a chi ha avuto il disservizio. Già dalla settimana in corso, molti utenti riceveranno così i rimborsi, tramite accredito o voucher. La decisione è stata presa dopo un incontro che la società ha avuto con il ministero delle Imprese Adolfo Urso, quello dello Sport Giovanni Andrea Abodi, il presidente AgCom Giacomo Lasorella, il numero uno della Lega Serie A Lorenzo Casini e l’amministratore delegato della stessa lega, Luigi De Siervo.

Dazn: «Procedura sarà attivata subito»

A spiegare la scelta presa da Dazn è la stessa società in un comunicato: «Durante l’incontro, le parti hanno approfondito le soluzioni per rimborsare i clienti impattati e le azioni sia per accelerare gli investimenti già da tempo pianificati sia per apportare significative ottimizzazioni organizzative. Su richiesta di tutte le istituzioni presenti, Dazn ha assicurato che si attiverà, senza attendere la richiesta da parte degli utenti, per corrispondere automaticamente a tutti gli impattati un quarto dell’abbonamento mensile. L’indennizzo avverrà attraverso accredito dell’importo secondo le modalità di pagamento prescelte da ciascun cliente oppure mediante rilascio di voucher. La procedura di rimborso sarà attivata già a partire da questa settimana e sarà completata entro l’inizio di febbraio. Ciascun utente interessato riceverà comunicazione con conferma del rimborso all’indirizzo mail associato al proprio account».

I motivi del disservizio: «Causato da partner globale esterno»

La società ha anche chiarito le ragioni del problema: «Nel sottolineare che il disservizio è stato causato da un partner globale esterno incaricato di gestire la distribuzione del traffico sui server e ha avuto una dimensione molto più circoscritta rispetto a quanto occorso la scorsa estate, Dazn ha descritto come il proprio monitoraggio abbia tempestivamente rilevato il malfunzionamento e disposto il completo ripristino del servizio». E così Dazn ha poi affermato che sarà creata un’unità dedicata interamente al servizio italiano e trasferito al team locale ogni tipo di responsabilità relativa al monitoraggio del servizio.

Il ministro Urso: «Raggiunti tre obiettivi»

A twittare è stato poi il ministro Adolfo Urso. In un video afferma: «Tre obiettivi sono stati raggiunti: innanzitutto, come è giusto che fosse, l’indennizzo automatico per tutti coloro che hanno subito il disservizio, in secondo luogo lo spostamento della centrale di monitoraggio e di controllo del rischio direttamente in Italia, dalla sede madre a Londra, infine una assicurazione che siano accelerati gli investimenti sulla tecnologia per evitare il riproporsi di questi disservizi». A corredo il testo: «Alla riunione con Dazn è stata confermata la disponibilità dell’azienda a investire per migliorare il servizio, a collocare una struttura tecnico operativa in Italia e a rimborsare direttamente tutti gli utenti che hanno avuto un disservizio».