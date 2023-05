Dazn lancia Party, la funzione per chattare con i tifosi durante la partita

Anche in Italia arriva Dazn Party. La nuova funzionalità implementata dalla piattaforma streaming di calcio permetterà ai tifosi una chat live per scambiarsi idee e pareri durante le partita utilizzando emoticon, sticker e GIF, e sondaggi.

Cos’è Dazn Party e cosa permette di fare

Novità importanti per la piattaforma DAZN infatti ha annunciato l’arrivo in Italia della nuova funzionalità Party, che consente ai tifosi di vivere un’esperienza «più coinvolgente e social». Con la nuova funzione gli utenti possono attivare sull’app per lo smartphone una live chat, godendo della possibilità di inviare commenti, emoticon, sticker e GIF. Inoltre, con questa funzione è anche possibile partecipare a sondaggi dedicati condividendo la visione delle partite con altri tifosi o amici. Questa novità Party prosegue la fase di test avviata da DAZN X, l’hub tecnologico e di innovazione di DAZN, che ha visto il 65% dei tifosi coinvolti nella prima sperimentazione interagire positivamente con la funzionalità. Con questa mossa la piattaforma cerca il gradimento degli utenti, dopo le bufere degli scorsi mesi a causa dei disservizi durante le partite di Serie A.

L’annuncio del CEO della piattaforma streaming

La nuova esperienza di guardare le partite interagendo tramite la funzione Party sarà disponibile a tutti gli utenti del servizio da questo weekend su ZONA Serie BKT, e consentirà a tutti gli appassionati di calcio di seguire e commentare tutte le partite in contemporanea fino al termine del campionato. Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia, ha spiegato com’è nata l’idea della nuova funzione Party: «L’abitudine di seguire un contenuto e commentarlo attraverso un second screen come lo smartphone rappresenta per noi un’opportunità strategica». Inoltre Azzi ha aggiunto: «Aumentare il coinvolgimento della visione in app, rendendo il tifoso ancora più partecipe e protagonista, anche quando segue l’evento da remoto. Ed è proprio per rispondere a questa modalità crescente di consumo dei contenuti che nasce Party di DAZN».