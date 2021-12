Dazn e il giallo dei dispositivi connessi, cosa è successo domenica

Come è possibile che Dazn segnali di essere collegati con più di due dispositivi se si sta guardando la tv dal proprio divano in perfetta solitudine?

È quello che si sono chiesti molti utenti domenica dopo che il messaggio è comparso sugli schermi dei tifosi intenti a seguire le partite di Serie A: la scritta diceva: «Hai raggiunto il limite massimo di dispositivi. Puoi guardare Dazn solo su due dispositivi contemporaneamente».

Dazn: partite oscurate per troppi disposi

Chi segnalava la comparsa dell’avviso, aggiungeva di essere collegato sono da un solo device. L’avviso nel bel mezzo della partita aveva conseguenza quella di interrompere le trasmissioni con l’ovvio disagio da parte dei tifosi. Da Dazn stessa poi arrivava il consiglio per ovviare al problema, ma un consiglio di fatto inutile visto il bug.

«Prova ad aggiornare il browser. Puoi anche andare a ‘Il mio account’ e rimuovere uno dei dispositivi» suggeriva Dazn. Visto, però, che il problema era proprio legato al fatto che i dispositivi collegati non erano superiori a quelli consentiti il bug per essere risolto ha dovuto subire un ulteriore upgrade suggerito ancora una volta da Danz.

Dazn, come risolvere il problema

La piattaforma consiglia di verificare che sui dispositivi non in uso l’app sia chiusa, di modo che l’operatore non venga «ingannato» dalla presenza di un numero eccessivo di connessioni, in realtà inattive ma comunque rilevate dal sistema di controllo degli accessi. Per l’utente non basta quindi lasciare l’app aperta, ma inattiva sui dispositivi che non usa, ma per evitare problemi deve chiuderla del tutto.

Dazn, inoltre, assicura anche che la comparsa dei messaggi «Hai raggiunto il limite massimo di dispositivi» non ha nulla a che vedere con il progetto dell’emittente di ridurre il numero di utenti effettivi per singola utenza attiva.

Lo scorso novembre la tv in streaming aveva annunciato la novità in vista della prossima stagione, ma poi aveva fatto un passo indietro. Dopo la protesta generale degli appassionati di calcio, arrivata fino in parlamento, Dazn aveva infatti precisato: «Nessun cambio su doppia utenza avverrà nella stagione in corso».