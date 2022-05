È sempre un buon momento per una partita alla PlayStation, soprattutto quando ci sono gli sconti. In occasione dei Days of Play 2022, fino all’8 giugno Sony presenta numerose e ghiotte offerte per gli amanti della console. Tanti videogiochi, tra cui cult come The Last of Us Parte II, Ratchet & Clank: Rift Apart e la saga di Uncharted, sono disponibili online a prezzo scontato. Spazio anche per gli accessori, come i nuovi controller Dualsense per PS5, e per il merchandising di magliette, cappellini e gadget. Ecco i prezzi e le caratteristiche dei migliori in una guida per non perdersi nel labirinto di offerte.

Days of Play 2022, tutte le offerte PlayStation fino all’8 giugno

1. Controller Dualsense, in offerta anche le nuove colorazioni per PlayStation 5

Fra le offerte più interessanti dei Days of Play ci sono i controller Dualsense per PlayStation 5. In offerta fino all’8 giugno, sono disponibili sia nella versione dal tradizionale colore bianco o nero sia nelle variopinte uscite recenti. Sul sito ufficiale di Sony si possono acquistare infatti a 59,99 euro il joypad Cosmic Red, Nova Pink, Galactic Purple e Starlight Blue con uno sconto del 20 per cento sul prezzo di listino. Oltre alle luci LED e al microfono incorporato, il controller PS5 vanta anche i feedback aptici per sentire le minime vibrazioni, ad esempio quando si tende l’arco o si spara con un mitra in un gioco d’azione. Pochi giorni fa, Sony ha rilasciato il nuovo trailer di Hogwarts Legacy, nuovo capitolo sul mondo di Harry Potter, che ne esalta le potenzialità e le opzioni.

2. T-Shirt o borracce, sul PlayStation Gear una valanga di offerte per i Days of Play

Il PlayStation Gear è realmente un forziere di tesori per tutti gli amanti della console Sony. In diversi Paesi del mondo, lo store della casa nipponica offre prodotti di abbigliamento, gadget da tavola, accessori per il lavoro o lo studio con un solo fil rouge: i videogame. Per i Days of Play ne sono disponibili a decine, tra cui alcune chicche davvero interessanti. Bastano 15 euro per portare a casa due penne griffate Gran Turismo, videogame di automobilismo al centro di numerosi gadget. Spazio infatti a un boccale di birra da una pinta (19 euro), un set di sottobicchieri (35 euro) con tanto di tracciato da corsa e un giubbotto da 170 euro.

Fra i titoli più presenti fra i gadget anche Horizon: Forbidden West, videogame di Guerrilla fra le esclusive più vendute di Sony. Il volto della protagonista Aloy, già di diritto fra le eroine più amate di PlayStation, campeggia su T-Shirt (25 euro), maglie a maniche lunghe (35 euro) e persino calzini (10 euro). C’è spazio anche per Uncharted, la saga di avventura di recente al cinema con Tom Holland. Ideale per l’estate alle porte il cappellino da 25 euro con il logo del videogame sul fronte.

3.Da Ratchet & Clank: Rift Apart a God of War, i migliori videogiochi in offerta

Accessori o gadget sono però solo il contorno del piatto principale, i videogiochi. Sul sito ufficiale di PlayStation, per i Days of Play sono presenti decine di titoli in offerta davvero allettanti. Insomma, se c’è un prodotto che avete sempre ammirato fra trailer e gameplay, questa è l’occasione giusta per portarselo a casa. Cyberpunk 2077 è disponibile a 24,99 euro con uno sconto del 50 per cento, così come Crash Bandicoot 4 (34,99 euro) e The Last of Us Parte II Digital Deluxe (24,99 euro).

Fra le migliori offerte si segnalano God of War, l’ultimo capitolo del titolo di Santa Monica che presto arriverà sul piccolo schermo. Amazon Prime Video ha infatti annunciato di voler produrre una serie tv con protagonista Kratos, lo spartano che ha osato affrontare gli dei dell’Olimpo e della mitologia norrena. In offerta anche la collection di Uncharted a 29,99 euro, Resident Evil Village a 30,99 euro e Ratchet & Clank: Rift Apart. L’ultima esclusiva PlayStation di Insomniac Games è disponibile infatti a 49,59 euro. Red Dead Redemption 2 costa appena 23,99 euro con uno sconto del 60 per cento, mentre con 13,99 è possibile comprare Borderlands 3, scontato dell’80 per cento.