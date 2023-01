Davos, al TG5 va in scena l’intervista tra moglie e marito

Come ha fatto notare Dagospia, nel corso del TG5 delle 8 è andato in scena un curioso servizio, dedicato alla 53esima edizione del World Economic Forum di Davos: iniziato il 16 gennaio, terminerà domani e, come ogni anno, l’evento ha visto la partecipazione dei “grandi” del mondo. In Svizzera sono arrivati 2.700 leader da 130 Paesi, fra cui 52 capi di Stato o di governo. Per l’Italia presenti il ministro dell’Istruzione, top manager e imprenditori. Tra essi anche Carlo Bonomi, presidente di Confindustria. Che, nel servizio del TG5, è stato intervistato da Veronica Gervaso. E sta proprio qui la curiosità: i due, infatti, sono marito e moglie.

Chi è Veronica Gervaso

Questo il commento di Dagospia: «La moglie che intervista il marito è da Premio Pulitzer…». Classe 1974, Veronica Gervaso è figlia del popolare giornalista e scrittore Roberto Gervaso, scomparso nel 2020. Dopo aver iniziato la carriera nel 1993 lavorando nella redazione romana de L’Indipendente, due anni dopo è passata al TG5, sotto la direzione di Enrico Mentana. Diventata professionista, nel 1999 si è spostata a New York, dove ha lavorato nella redazione dell’ABC per poi rientrare a Roma e proseguire l’attività di cronista parlamentare per Mediaset. Inviata in occasione dei principali avvenimenti di politica ed economia, Veronica Gervaso ha inoltre condotto l’edizione delle 18 chiamata TG5 Minuti, il notiziario del canale all news TGcom24 e TG5 Prima Pagina, la prima edizione giornaliera del telegiornale di Canale 5. Dal 2020 è sposata con Carlo Bonomi, che proprio nel corso di quell’anno è diventato presidente di Confindustria, eletto dall’assemblea degli industriali il 20 maggio con 818 voti favorevoli e 1 astenuto.

Giambruno-Meloni, tutta un’altra storia

Marito/moglie giornalista che intervista la/l’illustre coniuge. È successo con Veronica Gervaso e Roberto Bonomi, mentre per adesso ancora non è accaduto con Andrea Giambruno e Giorgia Meloni. E non è detto che accadrà, nonostante il canale certamente preferenziale. Il compagno della premier, che da lunedì è tornato a condurre a rotazione il Diario del Giorno su Rete 4, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha raccontato i suoi primi tre mesi insieme al capo del governo. Alla domanda se avesse già chiesto un’intervista televisiva alla presidente Meloni, il suo compagno giornalista (i due sono genitori della piccola Ginevra) ha risposto: «No, perché non sarei tra i primi a cui la rilascerebbe».