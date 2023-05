San Martino del Lago, Davide Rolando morto durante una gara motociclistica

Una domenica finita in tragedia quella di ieri, domenica 7 maggio, durante la sessione di prove libere prima dell’avvio della gara al Cremona Circuit di San Martino al Lago. Il 47enne Davide Rolando ha perso la vita in un incidente, a seguito della caduta con la sua moto, una Bmw 1000. I medici immediatamente intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che accertare il decesso.

Tragedia al Cremona Circuit di San Martino al Lago: morto Davide Rolando

Secondo le prime ricostruzioni, Davide Rolando, al momento dell’incidente, si trovava in pista per completare le prove libere della sua categoria Race Attack. Una volta caduto, è stato purtroppo travolto da un’altra moto che non ha fatto in tempo a frenare per evitarlo. In pochi secondi è atterrato in zona un elisoccorso: numerosi i tentativi di rianimazione che nulla hanno potuto contro la gravità dei traumi riportati. La salma è stata già riconsegnata ai famigliari, mentre la Procura ha aperto un fascicolo per capire meglio quanto accaduto.

La dinamica dell’incidente

Come riportato dal quotidiano Inserto, Davide Rolando, dopo la caduta, stava cercando di allontanarsi dal punto della pista in cui era accidentalmente finito a terra, tra la terza e la quarta curva dopo la linea di partenza, proprio per mettersi in sicurezza. Sul posto, ieri pomeriggio, si sono recati i carabinieri per acquisire tutti gli elementi necessari a ricostruire i fatti, documentati dal sistema di telecamere interno. Sullo stesso circuito persero la vita due piloti nell’ottobre dell’anno scorso.