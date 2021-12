Davide Giri, l’italiano ucciso a New York: cosa sappiamo

Il 30enne Davide Giri, dottorando italiano della Columbia University, è stato ucciso a coltellate a New York. Un caso che ha scosso gli Stati Uniti e sta facendo lo stesso in Italia. L’omicidio è avvenuto alle 23, ora locale, di giovedì sera. Un assassinio brutale e immotivato, che ha visto soccombere il giovane, unica vittima di una serie di accoltellamenti.

Chi era Davide Giri

Davide Giri, 30enne originario di Alba, si era laureato al Politecnico di Torino prima di iscriversi alla School of Engineering and Applied Science della Columbia. Un ragazzo brillante e conosciuto nella propria comunità grazie ad alcune attività di volontariato. Tra i primi a ricordare Giri c’è stato il direttore della Columbia, Lee Bollinger. Quest’ultimo ha inviato una mail a docenti e studenti, raccontando l’accaduto: «Vi scrivo con grande dolore: il dottorando Davide Giri è stato ucciso durante un violento attacco avvenuto giovedì notte. Questa notizia è incredibilmente triste e profondamente scioccante, dal momento che l’omicidio è avvenuto a pochi passi dal nostro campus». Anche l’account Twitter ufficiale della Columbia University ha voluto parlare della vicenda, scrivendo di essere tutti «profondamente dispiaciuti di dover dare la notizia dell’uccisione di Davide Giri, uno studente della Columbia Engineering, violentemente ucciso in un attacco fuori dal campus la scorsa notte».

We are deeply saddened to share that Davide Giri, a @CUSEAS graduate student, was killed in a violent attack near campus last night. A criminal investigation is ongoing. We will continue to share updates, including about gathering together as a community, as soon as we are able. pic.twitter.com/einyHRQ3Hj — Columbia University (@Columbia) December 3, 2021

Davide Giri: cosa sappiamo sull’omicidio

Le indagini sull’omicidio di Davide Giri sono ancora in corso. Il 30enne, intorno alle 23, si trovava tra la 123esima Street West e Amsterdam Avenue. Lì, a pochi passi dal campus, il suo aggressore lo ha trovato e lo ha accoltellato all’addome. Il giovane stava probabilmente tornando dal Morningside Park, un parco in cui faceva jogging. Nonostante l’intervento dei paramedici le ferite sono risultate fatali e Davide Giri non ce l’ha fatta. Secondo le prime indagini, la polizia l’avrebbe definita un’azione del tutto casuale e priva di movente. Poco dopo il suo accoltellamento, il suo aggressore è riuscito a ferire un 27enne, un turista che non è attualmente in pericolo di vita. Nella notte secondo la stampa è stato fermato un 26enne all’interno di Central Park. Prima dell’arrivo della polizia avrebbe minacciato una persona con un coltello. Secondo quanto riferito da alcuni giornali locali, l’uomo non sarebbe ancora incriminato ma si pensa possa essere legato alle due aggressioni. Si parla di un cittadino del Queens, membro della gang Every Body Killer, già arrestato dal 2012 almeno 11 volte per rapine e altri reati.