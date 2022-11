Davide Gabrielli trovato morto nel suo alloggio: l’ammiraglio aveva 61 anni

Davide Gabrielli, Ammiraglio Ispettore della Marina Militare, è stato ritrovato morto nel suo alloggio. Il rappresentante delle Forze Armate aveva 61 anni. Il ritrovamento nella giornata di ieri, 3 ottobre, alla vigilia della festa delle Forze Armate. Gabrielli era direttore del Centro di supporto e sperimentazione navale della Spezia. Il militare abitava in un alloggio messo a disposizione per gli appartenenti all’Arma a Palazzo dell’Ammiragliato.

Davide Gabrielli trovato morto: aveva 61 anni

L’Ammiraglio è stato ritrovato dagli addetti in servizio negli alloggi riservati agli ufficiali verso le 8 del mattino. I sanitari del 118 hanno potuto solo constatare il decesso. Per l’Ammiraglio non c’era più niente da fare. Lascia la moglie Elisabetta e i due figli Isotta Eugenia e Pietro. Il militare era originario di Rimini e aveva seguito tutta la scala gerarchica, fino ad arrivare ai vertici del centro di eccellenza per programmi scientifici e tecnologici. Le sedi sono a La Spezia, Livorno, Nettuno e Augusta.

A gennaio 2022 era stato capo di stato maggiore del comando scuole della Marina militare ad Ancona. In tantissimi hanno voluto lasciare un messaggio in ricordo di questo servitore dello Stato. «Profondo cordoglio per la prematura scomparsa dell’ammiraglio ispettore Davide Gabrielli, direttore del Centro d’eccellenza nello sviluppo dei programmi scientifici e tecnologici della Marina militare dopo aver svolto il ruolo di capo di stato maggiore del Comando Scuole della Marina militare ad Ancona. Le forze armate perdono un elemento di valore, un ufficiale garbato e ineccepibile sul piano professionale. Le più sincere condoglianze alla famiglia, alla moglie e ai due figli» scrive Edoardo Rixi, viceministro al Mims.

I messaggi di cordoglio

«L’amministrazione comunale della Spezia esprime il più profondo cordoglio per l’improvvisa e prematura scomparsa dell’Ammiraglio ispettore capo e Direttore del centro supporto e sperimentazione navale Davide Gabrielli. Alla famiglia, ai colleghi e alla Marina Militare si rinnovano sentimenti di vicinanza e cordoglio» scrivono dal Comune di La Spezia.

«Chi di noi aveva avuto modo di conoscerlo, avendo trascorso insieme anche un periodo di imbarco, ce lo descrive come un grande marinaio, un grande professionista, un amico, una persona gentile e buona d’animo, sempre serena anche nei momenti più difficili. Si tratta di una gravissima perdita per i rispettivi congiunti e per la grande famiglia dei marinai. Ci stringiamo con un ideale abbraccio intorno ai suoi cari, alla moglie, ai figli, alla Marina Militare» è il ricordo della Usmia Marina.