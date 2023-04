Davide Ferrerio in coma dopo l’aggressione: pm chiede 20 anni per Nicolò Passalacqua

Sono ore di attesa per la sentenza legata al caso di Davide Ferrerio, il giovane bolognese picchiato l’11 agosto 2022 per un tragico scambio di persona e da allora in coma irreversibile. Il pm ha chiesto 20 anni per il 23enne Nicolò Passalacqua. L’accusa è quella di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dei futili motivi per l’aggressione a Ferrerio. Il processo si è svolto con rito abbreviato e nei 20 anni di reclusione chiesti dal pm è già calcolato lo sconto di un terzo della pena, previsto dal procedimento.

Caso Davide Ferrerio: il pm chiede 20 anni

Fuori dalle mura del Tribunale di Crotone ci sono stati attimi di tensione: quando i familiari di Ferrerio e dell’imputato si sono incontrati, hanno iniziato ad insultarsi, i genitori e il fratello di Davide Ferrerio sono arrivati a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Dalle prime testimonianze raccolte, il fratello di Davide, Alessandro Ferrerio, ha raccontato che sono stati minacciati di morte, ecco perché si è arrivati alla richiesta di intervento della polizia, alla quale è stata chiesta una scorta per avere la certezza dell’incolumità fino al rientro a Bologna. Il legale della famiglia, Fabrizio Gallo, ha già annunciato la formalizzazione di una denuncia per minacce ribadendo la richiesta di ottenere una scorta per tutelare la loro sicurezza. Nell’aula del Tribunale di Crotone, sono presenti il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, il delegato della Provincia di Crotone, e il consigliere Francesco Sirianni, in quanto sia Comune che Provincia sono parti civili.

L’udienza precedente e il proscioglimento di Curto

Durante l’ultima udienza, il quinto uomo, Alessandro Curto. era stato prosciolto. Una decisione che la famiglia non accolse con accettazione. La stessa madre di Davide, Giuseppina Orlando, aveva commentato la sentenza con queste parole: «È come se avessero colpito mio figlio un’altra volta, con ferocia».