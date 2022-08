Davide Ferrerio, il colpevole dell’aggressione aveva sbagliato persona

Davide Ferrerio sarebbe stato ridotto in coma per uno scambio di persona. È la ricostruzione degli inquirenti. L’accusa per il 21enne Nicolò Passalacqua è di tentato omicidio. Altre due donne sono indagate per favoreggiamento. Stando a chi indaga, il ragazzo si sarebbe trovato nella zona nei pressi del tribunale di Crotone alle ore 21 dello scorso 11 agosto. In quel momento, sul posto erano presenti Passalacqua, una ragazza minorenne, la madre della ragazza, il compagno di quest’ultima e un altro figlio della coppia. Il gruppo sarebbe intervenuto perché la minorenne sarebbe entrata in contatto con un 31enne su Instagram. I due si sarebbero dati appuntamento proprio per quel giorno a quell’ora in quel luogo, per potersi conoscere.

Davide Ferrerio, cosa è successo

Poco dopo, il 31enne sarebbe arrivato sul posto e avrebbe notato il gruppo. Avrebbe quindi deciso di andarsene e, nel tornare indietro, avrebbe notato Ferrerio. A questo punto, avrebbe mandato un messaggio alla minorenne su Instagram, per indicarle di essere un ragazzo con la camicia bianca. In realtà, lui avrebbe indossato una maglietta azzura in quel momento, mentre il giovane con la camicia bianca sarebbe stato Davide. A questo punto, Passalacqua – da quanto si evincerebbe anche dalle telecamere disposte nelle vicinanze del tribunale – si sarebbe avvicinato al giovane, per chiedergli se fosse lui il 31enne dietro a quei messaggi.

Ignaro di tutto, il giovane non avrebbe risposto e si sarebbe diretto di corsa a casa della nonna, che lo stava ospitando per una breve vacanza a Crotone. Infatti, il ragazzo viveva a Bologna da tempo. Solo in quel momento, Passalacqua sarebbe venuto alle mani, colpendo Davide allo stomaco e al viso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Mobile di Crotone e un’ambulanza, che lo ha trasportato all’ospedale di Crotone con codice rosso e trauma cranico.

Il pellegrinaggio per Davide

Con il peggiorare delle sue condizioni, il giovane è stato trasferito prima all’ospedale di Catanzaro e poi al Maggiore di Bologna. La sua prognosi resta riservata, mentre al ragazzo è stato riscontrato un coma da cerebrazione a seguito di trauma cranico. Passalacqua si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Sabato 27 agosto è stato organizzato un pellegrinaggio alla Madonna di San Luca per il ragazzo. Il fratello di Davide Ferrerio spiega la sua passione per il calcio. «Sono stato a trovarlo in terapia intensiva so che a lui piacciono i cori dello stadio. Ho provato a mettere l’inno del Bologna e altri cori. Lui in questo momento può comunicare solamente con il battito cardiaco. Ho notato che quando mettevo i cori si alzava leggermente, come avviene nel corpo di tutti noi che siamo persone vive e vegete» ha commentato.