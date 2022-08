Davide Bonolis alla Triestina: il figlio di Paolo giocherà in Serie C

Davide Bonolis, figlio del noto conduttore Mediaset Paolo e dell’opinionista Sonia Bruganelli, è un nuovo calciatore della Triestina, club che milita in Lega Pro. Ecco quali sono i dettagli dell’accordo e quale contributo potrà dare il giovane Davide.

Davide Bonolis giocherà alla Triestina

Davide Bonolis è nato a Roma il 7 giugno 2004. Da sempre il suo desiderio è stato quello di diventare calciatore, tanto da aver mosso i primi passi nel mondo dello sport già da piccolo entrando a far parte delle giovanili di squadre come Sampdoria e Roma.

Davide può giocare da mezzapunta o esterno e sicuramente ha ereditato la passione del calcio dal padre Paolo. Infatti, come lui, anche il giovane è tifoso nerazzurro e la sua squadra del cuore è l’Inter. Ora però, Bonolis padre e figlio hanno “tradito” la squadra di Milano puntando sul club di Trieste che milita in Lega Pro. Davide Bonolis arriva alla Triestina da svincolato e ha firmato un contratto di 3 anni. Nella nuova squadra molto probabilmente il ragazzo partirà dalle giovanili e potrà esprimere il suo talento venendo allenato da Augusto Gentilini, coach della selezione primavera. É questo quanto anticipato da un’esclusiva di Chi, il periodico diretto da Alfonso Signorini.

Un nuovo inizio ricco di entusiasmo

Davide Bonolis inizierà la sua nuova avventura tra i professionisti con entusiasmo e voglia di fare, come si legge nel comunicato ufficiale della Triestina in merito al suo ingaggio: «Ha sposato la causa alabardata per le prossime tre stagioni, aggregandosi alla Primavera». In aggiunta, la nota afferma anche che Davide è «desideroso di cominciare questo nuovo capitolo della sua carriera, pronto a dimostrare sul campo tutto il suo valore». Insomma, questo nuovo acquisto porta clamore mediatico alla Triestina e al figlio di Paolo Bonolis, che ora potrà continuare la sua carriera come calciatore e vivere il suo sogno.