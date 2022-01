David Sassoli, sui social i selfie dei politici presenti alla camera ardente

Cordoglio, tristezza e commozione. Ma anche un gran numero di selfie, giudicati da molti poco opportuni dato il momento dimesso. Stanno facendo il giro del web e raccogliendo incetta di critiche gli scatti dei politici italiani accorsi alla camera ardente allestita per il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, scomparso nei giorni scorsi. Fatta eccezione per il profilo del Quirinale, in cui viene documentata la notizia dell’arrivo del Capo dello Stato Sergio Mattarella da un account non personale, il resto è apparso poco consono. Al punto che anche Taffo, azienda di onoranze funebri famosa per il tono scanzonato e irriverente, è intervenuta sulla questione con un laconico «Raga, No».

Alla camera ardente di #DavidSassoli. Per onorare un amico e un grande esempio di buona politica @pdnetwork pic.twitter.com/gK1DSSLy5a — Monica Cirinnà (@MonicaCirinna) January 13, 2022

Gli scatti postati da Enrico Letta e Giuseppe Conte

Il commento sotto la foto apparsa sul profilo Twitter della Senatrice Monica Cirinnà. La politica posa frontale insieme al marito sindaco di Fiumicino, Esterino Montino. Accanto a loro, la corona di fiori su cui capeggia in bella vista la scritta Partito Democratico. Non rinuncia all’hashtag #AddioDavid il segretario Enrico Letta.

Inquadrato di spalle davanti alla bara, l’ex primo ministro Giuseppe Conte che evita il cancelletto e scrive «Ciao David».

Il messaggio social di Laura Boldrini alla camera ardente

Tre foto per Laura Boldrini, già presidente della Camera che racconta ai follower di aver «abbracciato con commozione le figlie la moglie Alessandra e la figlia Livia, nella Camera ardente allestita al Campidoglio».

Fa male pensare che #DavidSassoli sia scomparso e ancora più doloroso è stato fermarsi davanti al feretro. Con commozione ho abbracciato la moglie Alessandra e la figlia Livia nella camera ardente allestita al Campidoglio. A loro e a tutta la famiglia la mia sincera vicinanza. pic.twitter.com/gQCCyZTBLL — Laura Boldrini (@lauraboldrini) January 13, 2022

In quota Italia Viva, c’è il deputato Ettore Rosato: «Tanta tristezza e commozione».

Tanta tristezza e commozione. Oggi in Campidoglio con una delegazione di @ItaliaViva per rendere omaggio a David #Sassoli. pic.twitter.com/sy1CEs64yF — Ettore Rosato (@Ettore_Rosato) January 13, 2022

Paese che vai cordoglio che trovi, naturalmente social. Così da Malta è arrivata anche Roberta Metsola Tedesco Triccas, che ad interim prenderà il posto di Sassoli alla presidenza del Parlamento europeo. «Sono a Roma per salutare il nostro Presidente #DavidSassoli». Nessuno potrà dire di non essersene accorto.