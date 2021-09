Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli è stato ricoverato presso l’Hôpital Civil di Strasburgo. Il trasporto nella struttura risalirebbe allo scorso 15 settembre. A renderlo noto il portavoce Roberto Cuillo, che ha aggiunto che il presidente si trova attualmente in buone condizioni. Portato in ospedale a causa di una febbre alta di cui soffriva già da martedì scorso, gli è stata diagnosticata una polmonite per la quale è stato immediatamente sottoposto a terapia. Regolarmente sottoposto anche a test antigenico e Pcr per verificare un eventuale positività al covid, gli esami hanno dato esisto negativo. Sassoli, d’altronde, è stato vaccinato con Pfizer negli scorsi mesi. Nonostante la negatività, comunque, gli è stato prescritto un periodo di assoluto riposo alla luce del quale sono stati annullati tutti gli impegni in programma.

On Wednesday 15 September, @EP_President David Sassoli was taken to the Hopital Civil in Strasbourg. After the necessary medical examinations, he was diagnosed with pneumonia and was immediately treated. He is in a good condition.

