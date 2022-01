David Sassoli ricoverato per una disfunzione al sistema immunitario

Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, è ricoverato dallo scorso 26 dicembre. La notizia è stata resa ufficiale dal portavoce Roberto Cuillo, che ha parlato del ricovero in una struttura italiana a causa di una «disfunzione del sistema immunitario». Tutti gli eventi e le attività ufficiali del presidente sono state cancellate e ora si teme per la sua salute. La comunicazione è arrivata con un Tweet dal profilo del portavoce.

The @EP_President David Sassoli has been in hospital in Italy since 26 December because of a serious complication due to a disfunction of the immune system. As a result all official activities have been cancelled. — RobertoCuillo (@robertocuillo) January 10, 2022

David Sassoli, secondo ricovero dopo la polmonite di settembre

Per il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, si tratta del secondo ricovero in pochi mesi. Lo scorso settembre, infatti, il 65enne politico, in carica dal luglio 2019, era stato in ospedale a causa di una polmonite non provocata dal Covid. Un evento che potrebbe aver debilitato il suo fisico e che ora, qualche mese dopo, lo ha nuovamente portato al ricovero. Ad augurargli pronta guarigione sono state tante delegazioni dei partiti italiani a Bruxelles, tra cui il Movimento 5 stelle, ma anche il presidente dei senatori del Pd, Simona Malpezzi. Sassoli a dicembre aveva comunicato che non si sarebbe ricandidato nuovamente per guidare il Parlamento europeo.

Sassoli, il ricovero degli ultimi giorni e le comunicazioni social

Pur essendo ricoverato dal 26 dicembre, David Sassoli non ha interrotto le sue comunicazioni su Twitter fino all’1 gennaio. Il presidente del Parlamento europeo, infatti, ha voluto fare gli “auguri” all’Euro, la moneta che ha festeggiato il suo ventesimo compleanno. «L’Euro è un simbolo di pace e integrazione», ha scritto in un tweet.