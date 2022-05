David Rossi: moglie, figlia e ultime notizie sulla morte misteriosa

“David Rossi è stato ucciso“. È quanto emerso dalle analisi di un medico-legale e da una ricostruzione fisico-balistica. Durante un servizio delle Iene andato in onda, gli esperti hanno rivelato che David Rossi, morto in circostanze strane la sera del 6 marzo 2013, sarebbe stato aggredito prima di volare da una finestra. Chi era con lui, infatti, lo teneva per un polso e poi ha deciso di farlo cadere. Ecco le ultime notizie.

David Rossi: ultime notizie sulla morte misteriosa

I sospetti dei familiari del manager Mps morto in circostanze strane la sera del 6 marzo 2013 trovano conferma in due nuove perizie inedite, rese note dalle Iene in onda ieri sera. Le analisi, una medico-legale e una fisico-balistica, portano alla stessa ricostruzione dei fatti.

David Rossi sarebbe stato aggredito prima di volare da una finestra perché qualcuno che lo teneva per un polso lo ha fatto cadere. Al principio la morte del capo della comunicazione di Mps era stata subito considerata dai magistrati un suicidio. Nel frattempo, la mole di prove raccolta dalla commissione parlamentare presieduta dall’ex membro del Csm Pierantonio Zanettin conferma i sospetti di un possibile depistaggio.

“Abbiamo finalmente degli elementi scientifici dichiarati da professionisti di primissimo piano nazionale che ci consentono di dire che la storia sulle reali cause della morte del dottor David Rossi va riscritta“, ha detto a Monteleone l’avvocato Carmelo Miceli.

In particolare, le perizie rilevano alcune ferite mai analizzate né prese in considerazione in precedenza. David Rossi ha il fegato spaccato in tre punti: “tre grandi lacerazioni visibilissime ad occhio nudo» incompatibili con la caduta. È come se avesse ricevuto un pugno. E c’è un ematoma all’altezza del fegato, misura 10 per 7. Come un cazzotto o una ginocchiata, dice il referto firmato da Francesco Introna, il numero uno dei medici legali in Italia. Il corpo ha ecchimosi sullo zigomo incompatibile con la caduta né con uno sfregamento con la parete. Ha una lesione come ferita da «difesa attiva», come se stesse lottando e una «compressione sul polso dove teneva l’orologio”.

Moglie e figlia del capo della comunicazione

La moglie di David Rossi è Antonella Tognazzi, con la quale il capo della comunicazione ha avuto la figlia Carolina Orlandi. Entrambe hanno sempre chiesto la verità in merito alla misteriosa morte dell’uomo.