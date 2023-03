David Mayer De Rothschild, chi è il presunto nuovo fidanzato di Angelina Jolie

David Mayer de Rothschild è il presunto nuovo fidanzato di Angelina Jolie. Il milionario è nato a Londra nel 1979 ed è figlio del banchiere Sir Evelyn de Rothschild – ex presidente della banca di famiglia nonché consulente finanziario della Regina Elisabetta.

Chi è David Mayer De Rothschild

Sin da giovanissimo, il 44enne si è occupato delle problematiche ambientali. È laureato in Scienze Politiche (oltre che in Medicina Naturale) e nel 2001 ha acquisito la proprietà di una fattoria biologica in Nuova Zelanda. A 26 anni ha attraversato l’Antartide a piedi e con gli sci trascinato dagli aquiloni e un anno dopo ha attraversato il Polo Nord entrando nel Guinness dei primati. Contraddistintosi per il suo impegno nella salvaguardia ambientale e fregiatosi di imprese notevoli, ha anche viaggiato senza sosta in barca da San Francisco a Sydney per sensibilizzare l’opinione pubblica sul cambiamento climatico.

Durante la sua adolescenza è stato anche uno dei migliori saltatori ad ostacoli della squadra junior britannica (ma ha abbandonato lo sport per concentrarsi sulla sua formazione). In occasione di un’intervista al The New Yorker, il rampollo ha dichiarato: «Mi sono reso conto che nella vita c’era di più che passare ore e ore a cavallo». L’uomo ha lavorato anche come produttore di Playground, un documentario incentrato sullo sfruttamento sessuale dei bambini negli Stati Uniti.

La presunta relazione con Angelina Jolie

Poco noti, invece, i dettagli sulla sua vita privata. David ha un fratello e una sorella maggiori, Anthony e Jessica, e, secondo il New York Times, fino al 2020 era sposato con l’attrice Karina Deyko. I rumors sulla presunta relazione con Angelina Jolie sono nati da quando i due sono stati visti a pranzo insieme al Nobu, uno dei locali più alla moda di Malibù. Un pranzo che ,secondo il gossip, sarebbe durato più di tre ore. Per l’attrice si tratterebbe della prima relazione successiva alla rottura con Brad Pitt.