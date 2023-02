David Jolicoeur morto a 54 anni: addio al Trugoy dei De La Soul

È morto a soli 54 anni il rapper David Jolicoeur, membro del trio hip hop Trugoy De La Soul. La notizia è stata confermata dai media americani e in molti fan hanno espresso il loro cordoglio e dolore sui social.

La morte di David Jolicoeur

Non ci sono ancora notizie in merito alle cause della morte di David Jolicoeur, a soli 54 anni. Tuttavia, da tempo il cantante soffriva di problemi cardiaci, dunque è lecito pensare che questi ultimi si siano rivelati fatali. Comunque finora non sono stati rivelati dettagli sulle cause che hanno provocato la sua scomparsa.

Inoltre, nell’ultimo periodo il cantante era lontano dai palcoscenici. Infatti, la settimana scorsa, David Jolicoeur, conosciuto da tutti con il suo pseudonimo Trugoy the Dove, non si era esibito con il suo gruppo De La Soul per un’esibizione omaggio alla musica hip hop durante la cerimonia di premiazione dei Grammy Awards, gli Oscar della musica.

La carriera del cantante con il suo gruppo

David Jolicoeur e il suo gruppo, De La Soul, hanno fatto la storia della musica hip hop negli Stati Uniti e non solo. Originari di Long Island, New York, sono stati tra i gruppi rap/hip hop più rappresentativi del genere tra gli anni Ottanta e Novanta. Anche se condividevano la stessa tipologia di musica con altri collettivi come gli N.W.A. e il Wu-Tang Clan, i De La Soul sposavano una filosofia più pacifista, quasi hippy. Per questa ragione, ebbero molto successo non solo negli USA ma anche in altre parti del mondo.

La loro canzone più iconica e rappresentativa è sicuramente quella chiamata «Me, Myself and I» che inizia con gli iconici versi cantati da David Jolicoeur: «Mirror, mirror on the wall, tell me mirror what is wrong?» ovvero «Specchio, specchio sul muro, dimmi specchio cosa c’è che non va?».