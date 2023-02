David Guetta crea una hit con la voce di Eminem grazie all’IA

Molto presto potremmo ascoltare molte hit generate dall’intelligenza artificiale. Ne è convinto David Guetta, dj e produttore musicale francese, che ha fornito anche un’anteprima. La star ha infatti pubblicato il video di un suo live in cui ha fatto sentire per pochi secondi la voce di Eminem su una base techno. Le parole del rapper sono però frutto di un software IA che ne ha riprodotto tono e cadenza alla perfezione. Guetta ha specificato che non vuole rilasciare il brano in commercio, ma che si è trattato di un semplice esperimento. «L’intelligenza artificiale è il futuro della musica», ha detto alla Bbc. «Sarà uno strumento rivoluzionario, come la chitarra elettrica». Su TikTok intanto il fenomeno è già virale, tanto che i fan hanno creato brani di Nick Cave, Ariana Grande e Drake.

David Guetta e l’esperimento di un brano con Eminem grazie all’IA

«Lasciate che vi introduca Em-AI-nem». Così David Guetta ha presentato i pochi secondi del suo brano con l’intelligenza artificiale. Il post ha totalizzato migliaia di like e commenti su tutti i social, tanto che numerosi fan hanno richiesto l’uscita della hit in commercio. Il dj ha confermato però come si tratti di un semplice test, decisamente non volto alla pubblicazione globale. «Ogni nuovo stile musicale deriva da una tecnologia all’avanguardia», ha dichiarato Guetta alla Bbc a margine dei Brit Awards, dove ha vinto il premio come miglior produttore. Ha poi citato, come esempio, la nascita del rock’n’roll e dell’hip hop rispettivamente grazie all’avvento di chitarra elettrica e sintetizzatori.

Let me introduce you to… Emin-AI-em 👀 pic.twitter.com/48prbMIBtv — David Guetta (@davidguetta) February 3, 2023

Sebbene l’IA sia in grado di creare ex novo canzoni e testi, la musica non può comunque prescindere dal gusto personale dell’artista. «Ciò che ci definisce è la voglia di esprimere qualcosa attraverso le note», ha proseguito Guetta. «Questo non cambierà mai». L’idea di creare un brano con la voce di Eminem tramite l’intelligenza artificiale è nata per gioco, ma ha funzionato talmente bene da sorprendere lo stesso David Guetta. «Non ci potevo credere», ha concluso il dj. «È divertente, perché in molti mi scrivono fra rabbia ed estasi». Al momento è impossibile conoscere il parere del rapper americano che, dal canto suo, non ha commentato né sui social né alla Bbc.

Dalle hit di Nick Cave a Drake, il fenomeno già virale su TikTok

Sebbene David Guetta abbia parlato di un esperimento unico, diverso è il caso dei social. Come conferma Variety, da mesi soprattutto su TikTok impazza la moda di sfruttare l’intelligenza artificiale per generare nuove versioni di brani famosi. È il caso, ad esempio, della hit di SZA Kill Bill, di cui circola da tempo una cover con la voce di Ariana Grande. Si tratta del lavoro di un software IA in grado di simulare la voce di centinaia di artisti differenti, tra cui Bad Bunny e Billie Eilish. Ancor più singolare il caso di Drayk.it, generatore musicale che può dare vita a una canzone inedita con la voce del rapper Drake. Per gli utenti basta entrare sul sito, digitare l’idea di una hit e aspettare circa un minuto affinché il software completi il suo lavoro.

Decisamente contrario invece Nick Cave. Lo scorso gennaio, un utente del sito The Red Hand Files dove i fan possono esprimere personali opinioni, ha citato il cantautore australiano pubblicando un brano creato da ChatGPT emulando il suo stile. «Con tutto il rispetto, è una schifezza e una grottesca presa in giro di cosa significa essere umani», ha commentato l’artista senza mezzi termini. «Per me è questo brano è l’orrore di cosa significherà l’intelligenza artificiale, destinata a evolversi all’infinito».