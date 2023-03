David di Donatello 2023, tutte le nomination: domina Esterno Notte di Bellocchio

Mercoledì 10 maggio, in diretta su Rai 1, sarà possibile seguire i David di Donatello 2023 condotti da Carlo Conti, che quest’anno sarà accompagnato da Matilde Gioli. A contendersi l’ambita statuetta anche quest’anno il meglio che il cinema italiano ha proposto nell’ultimo anno. Vediamo quali sono tutte le nomination divise per categorie.

Esterno Notte riceve 18 nomination ai David

A guidare le nomination quest’anno è stato il film di Marco Bellocchio presentato allo scorso Festival di Cannes, Esterno Notte, con Fabrizio Gifuni nei panni di Aldo Moro. La pellicola nasce come serie tv di 300 minuti divisi in 6 puntate, che sono andate in onda lo scorso novembre su Rai 1 per poi trasformarsi sul grande schermo in una pellicola in due parti. Esterno Notte è il racconto del rapimento di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse e dei suoi 55 giorni di prigionia, dopo i quali verrà trovato morto. Il film si porta a casa tutte le nomination più importanti dei David, compreso Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Sceneggiatura Originale, Migliori attori e Miglior Scenografia.

Tra le candidature di quest’anno spicca anche l’esordio alla regia di Jasmine Trinca con il film Marcel! e la nomination come miglior attrice per Penelope Cruz ne L’Immensità di Emanuele Crialese. Per la miglior canzone originale nominati anche Diodato per il brano Se mi vuoi tratto da Diabolik – Ginko all’attacco! e Marco Mengoni con l’interpretazione del brano di Sergio Endrigo Caro amore lontanissimo per il film Il colibrì di Francesca Archibugi. Come miglior film straniero spiccano Bones and All dell’italiano Luca Guadagnino, Elvis, Licorice Pizza, The Fabelmans e Triangle of sadness.

David di Donatello 2023: tutte le nomination

Di seguito tutte le nomination:

Miglior Film

Esterno Notte

Il signore delle formiche

La stranezza

Le otto montagne

Nostalgia

Miglior Regia

Marco Bellocchio (Esterno notte)

Gianni Amelio (Il signore delle formiche)

Roberto Andò (La stranezza)

Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersh (Le otto montagne)

Mario Martone (Nostalgia)

Miglior Esordio Alla Regia

Carolina Cavalli (Amanda)

Jasmine Trinca (Marcel!)

Niccolò Falsetti (Margini)

Giulia Louise Steigerwalt (Settembre)

Vincenzo Pirrotta (Spaccaossa)

Migliore Sceneggiatura Originale

Astolfo

Chiara

Esterno notte

Il signore delle formiche

L’immensità

La stranezza

Migliore Sceneggiatura Non Originale

Bentu

Brado

Il colibrì

Le otto montagne

Nostalgia

Miglior Produzione

Esterno notte

La stranezza

Le otto montagne

Nostalgia

Princess

Migliore Attrice Protagonista

Benedetta Porcaroli (Amanda)

Margherita Buy (Esterno notte)

Penelope Cruz (L’immensità)

Barbara Ronchi (Settembre)

Claudia Pandolfi (Siccità)

Miglior Attore Protagonista

Fabrizio Gifuni (Esterno notte)

Luigi Lo Cascio (Il signore delle formiche)

Ficarra e Picone (La stranezza)

Alessandro Borghi (Le otto montagne)

Luca Marinelli (Le otto montagne)

Migliore Attrice Non Protagonista

Giovanna Mezzogiorno (Amanda)

Daniela Marra (Esterno notte)

Giulia Andò (La stranezza)

Aurora Quattrocchi (Nostalgia)

Emanuela Fanelli (Siccità)

Miglior Attore Non Protagonista

Fausto Russo Alesi (Esterno notte)

Toni Servillo (Esterno notte)

Elio Germano (Il signore delle formiche)

Filippo Timi (Le otto montagne)

Francesco Di Leva (Nostalgia)

Miglior Autore Della Fotografia

Francesco Di Giacomo (Esterno notte)

Giovanni Mammolotti (I racconti della domenica – La storia di un uomo perbene)

Maurizio Calvesi (La stranezza)

Ruben Impens (Le otto montagne)

Paolo Carnera (Nostalgia)

Migliore Compositore

Esterno notte – Fabio Massimo Capogrosso

Il pataffio – Stefano Bollani

La stranezza – Michele Braga, Emanuele Bossi

Le otto montagne – Daniel Norgren

Siccità – Franco Piersanti

Miglior Canzone Originale

Diabolik – Ginko all’attacco! – SE MI VUOI interpretata di Diodato

Il colibrì – CARO AMORE LONTANISSIMO interpretata da Marco Mengoni

Il pataffio – CULI CULAGNI interpretata da Stefano Bollani

Margini – LA PALUDE interpretata da Francesco Turbanti, Emanuele Linfatti, Matteo Creatini

Ti mangio il cuore – PROIETTILI (TI MANGIO IL CUORE) interpretata da Elodie

Migliore Scenografia

Esterno notte

Il signore delle formiche

L’ombra di Caravaggio

La stranezza

Le otto montagne

Migliori Costumi

Chiara

Esterno notte

Il signore delle formiche

L’ombra di Caravaggio

La stranezza

Miglior Trucco

Dante

Esterno notte

Il colibrì

Il signore delle formiche

L’ombra di Caravaggio

Miglior Acconciatura

Esterno notte

Il signore delle formiche

L’immensità

L’ombra di Caravaggio

La stranezza

Migliore Montaggio

Esterno notte

Il signore delle formiche

La stranezza

Le otto montagne

Nostalgia

Miglior Suono

Esterno notte

Il signore delle

La stranezza

Le otto montagne

Nostalgia

Migliori Effetti Visivi

Dampyr

Diabolik – Ginko all’attacco!

Esterno notte

Le otto montagne

Siccità

Miglior Documentario

Il cerchio di Sophie Chiarello

In viaggio di Gianfranco Rosi

Kill Me If You Can di Alex Infascelli

La timidezza delle chiome di Valentina Bertani

Svegliami a mezzanotte di Francesco Patierno

Miglior Film Internazionale

Bones and All di Luca Guadagnino

Elvis di Baz Luhrmann

Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson

The Fabelmans di Steven Spielberg

Triangle of Sadness di Ruben Östlund

Miglior Cortometraggio

Albertine Where Are You? di Maria GUIDONE

Ambasciatori di Francesco ROMANO

Il barbiere complottista di Valerio FERRARA (VINCITORE)

Le variabili dipendenti di Lorenzo TARDELLA

Lo chiamavano Cargo di Marco SIGNORETTI

David Giovani

Corro da te di Riccardo MILANI

Il colibrì di Francesca ARCHIBUGI

L’ombra di Caravaggio di Michele PLACIDO

La stranezza di Roberto ANDÒ

Le otto montagne di Felix VAN GROENINGEN e di Charlotte VANDERMEERSH