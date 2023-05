David di Donatello 2023, dove vedere i film premiati: Rai, Sky o Amazon

La 68esima edizione dei David di Donatello ha visto trionfare Le otto montagne di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch. Premiato come miglior film, ha trionfato per fotografia, sceneggiatura non originale e suono. La notte del cinema italiano ha consegnato quattro riconoscimenti anche ad Esterno Notte di Marco Bellocchio, miglior regista dell’edizione. Fabrizio Gifuni, interprete del protagonista Aldo Moro, è miglior attore, mentre Barbara Ronchi si è distinta fra le donne per Settembre. Dove vedere però tutti i film premiati? Da Rai a Sky Cinema, passando per le piattaforma streaming Netflix e Prime Video, una guida con tutte le informazioni per gustarsi il top del nostro cinema.

David di Donatello 2023: Sky, Rai o Netflix? Dove vedere i film premiati

Le otto montagne, dal 15 maggio su Sky il miglior film dei David di Donatello

Impossibile non iniziare dal miglior film della 68esima edizione dei David di Donatello. Le otto montagne, adattamento dell’omonimo romanzo di Paolo Cognetti, sarà disponibile su Sky Cinema dal 15 maggio e a seguire in streaming su Now. Vincitore del premio della giuria di Cannes 75, racconta la lunga amicizia di Pietro e Bruno, nei cui panni recitano Luca Marinelli e Alessandro Borghi. Nella cerimonia di ieri, il film di Van Groeningen e Vandermeersch ha vinto altri tre premi per fotografia, suono e sceneggiatura non originale.

Esterno Notte, domani 12 maggio su Rai3 la miniserie di Bellocchio su Aldo Moro

Domani 12 maggio andrà in onda su Rai3 invece la prima parte di Esterno Notte, la miniserie di Marco Bellocchio vincitrice di quattro David di Donatello, tra cui miglior regista. Sabato 13 sarà il turno, sempre sullo stesso canale, della seconda parte. Già disponibile in streaming su RaiPlay, racconta il rapimento e la morte di Aldo Moro per mano delle Brigate Rosse nel 1978. Interprete del leader della DC è Fabrizio Gifuni, premiato ieri sera come miglior attore protagonista. Il film di Bellocchio ha vinto anche nelle categorie di trucco e montaggio.

La stranezza, su Prime Video il terzo film con 4 David di Donatello

Come Esterno notte e Le otto montagne, anche La stranezza ha vinto quattro David di Donatello. Il film di Roberto d’Andò con Toni Servillo e la coppia Ficarra e Picone ha primeggiato per sceneggiatura originale, produzione, scenografia e costumi. Delusione nelle categorie degli interpreti dove, oltre ai comici siciliani, era candidata anche Giulia Andò come miglior attrice non protagonista. Ambientato negli Anni ’20, il film racconta l’incontro fra Luigi Pirandello e due teatranti in erba che intendono realizzare uno spettacolo. È disponibile alla visione tramite abbonamento su Amazon Prime Video.

Settembre, su Sky la miglior commedia d’esordio ai David di Donatello

Miglior regista esordiente ai David di Donatello è stata invece Giulia Steigerwalt per il suo Settembre con cui aveva anche ottenuto il Nastro d’Argento lo scorso anno. Disponibile su Sky e Now Tv, il film si concentra su tre persone che, man mano che passano i giorni, si rendono conto di non vivere la vita che hanno sognato. Barbara Ronchi, che interpreta il personaggio di Francesca, ha vinto il David di Donatello nella categoria di miglior attrice protagonista battendo, fra le altre, Penelope Cruz candidata per L’immensità.

Siccità, il nuovo film di Paolo Virzì si accontenta di due premi

Amazon Prime Video, Sky e Now Tv vantano sulla propria piattaforma invece Siccità, l’ultimo film di Paolo Virzì. Ambientato in una Roma distopica, racconta una città in preda a una grave carenza di acqua che sta mettendo in ginocchio la popolazione. Una serie di personaggi molto diversi fra loro per carattere dovrà barcamenarsi per trovare una soluzione al problema. Fra questi spicca l’interpretazione di Emanuela Fanelli, volto della giovane Raffaella, premiata come miglior attrice non protagonista. Nella cerimonia di ieri sera il film ha vinto anche il David di Donatello per gli effetti speciali. Alla Mostra del Cinema di Venezia invece aveva vinto il Premio Pasinetti al migliori film.

Nostalgia, un solo David di Donatello per il nuovo film di Mario Martone

Vincitore di cinque David di Donatello e candidato per la Palma d’Oro a Cannes, Nostalgia di Mario Martone è uno dei più delusi della 68esima edizione. Su cinque nomination ha infatti vinto soltanto nella categoria per il miglior attore non protagonista grazie alla performance di Francesco Di Leva. Adattamento del libro omonimo di Ermanno Rea e con protagonista Pierfrancesco Favino, racconta il ritorno a Napoli di un uomo che ha trascorso gran parte della vita all’estero. Scopre ben presto che la quotidianità che ricorda è ormai del tutto dimenticata. Il film è disponibile alla visione su Amazon Prime Video.

Da Il grande giorno a L’ombra di Caravaggio, gli altri vincitori dei David di Donatello

Disponibile solo per il noleggio in streaming invece L’ombra di Caravaggio, film di Michele Placido con Riccardo Scamarcio nei panni di Michelangelo Merisi. Vincitore dei David di Donatello per acconciatura, ha ottenuto lo speciale riconoscimento della giuria dei giovani di scuole superiori e università. Il grande giorno, ultima fatica sul grande schermo di Aldo, Giovanni e Giacomo, ha invece vinto il premio dello spettatore, che si assegna dal 2019 al film con il maggior numero di biglietti venduti. Anche in questo caso il film è disponibile solo per il noleggio su Apple Tv+ e Amazon Prime Video.

Stefano Bollani ha vinto il David per la colonna sonora de Il pataffio, film di Francesco Lagi con Lino Musella e Giorgio Tirabassi disponibile per il noleggio su Youtube e Prime Video. Sempre sulla piattaforma di Amazon, ma su abbonamento, è possibile vedere Ti mangio il cuore, film di Pippo Mezzapesa con l’esordio al cinema di Elodie. La sua Proiettili, che vanta musiche di Elisa e Joan Thiele, ha vinto il David di Donatello per la miglior canzone originale.

The Fabelmans, fra gli stranieri i David hanno premiato Spielberg

Come ogni anno, i David di Donatello hanno dedicato un premio al miglior film straniero. Vincitore 2023 è stato Steven Spielberg con The Fabelmans, grande deluso della scorsa edizione degli Oscar in cui è rimasto a bocca asciutta. Basandosi su alcuni eventi reali dell’adolescenza del regista, racconta la storia di un giovane cineasta che inizia a girare piccoli filmati nella propria casa. Nel cast figurano, tra gli altri, Paul Dano, Michelle Williams e Seth Rogen. Disponibile su Amazon Prime Video, il film ha battuto la concorrenza di Elvis, Triangle of Sadness, Bones and All e Licorice Pizza.