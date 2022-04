David di Donatello, Sorrentino e Mainetti mattatori con 16 candidature

Ai Premi David di Donatello, giunti alla 67esima edizione, sarà una vero testa a testa tra Paolo Sorrentino e Gabriele Mainetti. Con 16 candidature a testa, infatti, È stata la mano di Dio e Freaks out saranno i veri mattatori della manifestazione, che si terrà il prossimo 3 maggio. Ancora meno di un mese per capire quale dei due conquisterà il maggior numero di riconoscimenti durante un evento che sarà storico. Si torna infatti in presenza a Cinecittà. A condurlo saranno Carlo Conti e Drusilla Foer.

David di Donatello, 16 candidature per Sorrentino e Mainetti

È stata la mano di Dio e Freaks out conquistano, quindi, 16 candidature a testa. Tra queste ovviamente c’è quella come miglior film. Oltre alle due pellicole, rispettivamente dirette da Paolo Sorrentino e Gabriele Mainetti, a contendersi il premio più ambito sono Qui rido io di Mario Martone, Ariaferma di Leonardo Di Costanzo ed Ennio di Giuseppe Tornatore. Questi tre film hanno collezionato rispettivamente 14, 11 e 6 nomination. E tutti e cinque i registi in gara sono candidati anche al premio per la miglior regia.

Le altre opere con molte nomination

In gara ci saranno 23 film italiani. I David di Donatello si preparano a un’edizione storica con una gara che si preannuncia ricca di sorprese. Oltre ai cinque lungometraggi già citati, ci sono almeno altre tre opere che hanno ricevuto un alto numero di candidature. Ad esempio sono 11 le nomination di Diabolik, diretto dai fratelli Manetti. Sergio Rubini con il suo I fratelli De Filippo se ne è aggiudicate 6, così come Jonas Carpignano, con il film A Chiara.

Piera Detassis: «Stagione incredibile»

Soddisfatta la presidentessa e direttrice artistica dell’Accademia David di Donatello, Piera Detassis. Durante la presentazione delle nomination per l’edizione che si terrà tra un mese, la 67esima, ha parlato con sgomento di quanto sia «incredibile che dopo questi due anni noi vediamo un cinema così importante, anche i film degli esordienti vengono tutti da festival internazionali». Piera Detassis ha poi dichiarato: «C`è una compattezza di qualità e la voglia di ritornare a raccontare: abbiamo il consolidarsi dei classici, nuovi generi e una giovane generazione interessante».