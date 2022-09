Foo Fighters, Dave Grohl commosso al concerto tributo in onore di Taylor Hawkins

Un Dave Grohl in lacrime, visibilmente commosso, si è esibito alla Wembley Arena di Londra durante il concerto tributo all-star in onore di Taylor Hawkins, storico batterista dei Foo Fighters trovato senza vita lo scorso 25 marzo nella sua camera d’albergo a Bogotà, in Colombia. «A Taylor piaceva suonare e registrare con tutti», ha detto Grohl. «Amava suonare ogni giorno. Stasera ci siamo riuniti per celebrare la vita, la musica e l’amore del nostro caro amico, nostro compagno di band, nostro fratello». Grohl, 53 anni, è letteralmente scoppiato in lacrime mentre cantava Times Like These, tanto che è stato costretto a interrompere per qualche istante l’esibizione con il capo chino sul microfono.

Da Liam Gallagher a Sir Paul McCartney: le star presenti al concerto tributo

Da Liam Gallagher a Lars Ulrich dei Metallica, da Travis Barker dei Blink-182 all’ex Police Stewart Copeland, da Rufus Tiger Taylor dei The Darkness fino a Roger Taylor dei Queen e Sir Paul McCartney, sono state tante le star del rock che hanno preso parte al concerto alla Wembley Arena. Una delle esibizioni più toccanti però è stata quella di Shane Hawkins: il figlio 16enne di Taylor che ha sostituito suo padre in My Hero.

Shane Hawkins, the 16 year old son of the late Taylor Hawkins playing the drums during “My Hero” with the Foo Fighters during the tribute show to his dad, has me 😭 pic.twitter.com/pBiyPurMC9 — Travis Akers (@travisakers) September 4, 2022

Anche Elton John ha tenuto a partecipare a distanza inviando un messaggio. «Mi dispiace così tanto non poter essere con voi stasera. Voglio rendere omaggio a Taylor Hawkins perché era un grande musicista», il ricordo di The Rocket Man. «Amava la musica. Amava suonare. Amava i Foo Fighters. Questa sera onoriamo la sua memoria. Quindi fate casino perché gli sarebbe piaciuto».

La prima esibizione dei Foo Fighters dalla morte di Hawkins

Grohl aveva presentato l’evento ricordando l’amico e collega: «Stasera ci siamo riuniti per celebrare la vita, la musica e l’amore del nostro caro amico, il nostro compagno di band, nostro fratello Taylor Hawkins. Chi di voi lo conosceva personalmente, sa che nessun altro poteva farvi sorridere o ridere o ballare o cantare come lui. Quindi stasera ci siamo riuniti con la sua famiglia, i suoi amici più cari, i suoi eroi musicali, per offrirvi una notte gigantesca per una persona gigantesca». Quella di ieri, 3 settembre, è stata la prima esibizione dei Foo Fighters da quando il suo batterista è morto. L’appuntamento si ripeterà il prossimo 27 settembre al The Kia forum di Los Angeles, alla presenza, tra gli altri, anche di Alanis Morissette e Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers.