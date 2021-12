ISS: rischio di terapia intensiva è 85 volte maggiore per over 80 no vax rispetto a chi ha la terza dose

Il rischio di terapia intensiva per i non vaccinati rispetto a chi ha la terza dose è 85 volte maggiore per gli over 80. Lo evidenzia il report settimanale esteso dell’Istituto Superiore di Sanità, che contiene i dati ufficiali sull’andamento della pandemia e la protezione offerta dai vaccini contro il Covid. Il rischio è 12,8 volte maggiore per i 60-79enni no vax e 6,1 volte maggiore per i 40-59enni che scelgono di non ricevere la somministrazione del vaccino.

Covid, come cambia l’efficacia del vaccino

Dopo cinque mesi dal completamente del ciclo vaccinale, sottolinea l’Istituto Superiore di Sanità, l’efficacia del vaccino nel prevenire la malattia, sia nella forma sintomatica che asintomatica, cala dal 71,5 per cento al 30,1 per cento. Tuttavia, evidenzia il report, anche passati 150 giorni rimane alta la protezione dai casi di malattia grave: nei vaccinati con ciclo completo da meno di 5 mesi è al 92,7 per cento e scende all’82,2 per cento nei vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da oltre più di cinque mesi. L’efficacia nel prevenire diagnosi e casi di malattia severa, si può leggere nel report esteso settimanale dell’ISS, sale rispettivamente al 71 per cento e al 94 per cento nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva/booster.

Covid, aumenta l’incidenza in ogni fascia di età

Il report dell’ISS evidenzia un aumento dell’incidenza in tutte le fasce di età. Nell’ultima settimana, in particolare, si conferma l’andamento osservato in quella precedente: il 26 per cento dei casi totali è stato diagnosticato nella popolazione di età scolare (under 20). DI questa quota, il 48 per cento è stato rilevato nella fascia d’età 6-11 anni, il 36 per cento in quella 12-19 anni, l’11 per cento tra i 3 e 5 anni, mentre solo il 5 per cento è stato diagnosticato nei piccoli con età inferiore ai 3 anni. In leggera diminuzione l’età mediana dei soggetti che hanno contratto l’infezione da virus SARS-CoV-2 negli ultimi 14 giorni (39 anni). In calo da sette settimane la percentuale di casi tra operatori sanitari rispetto al resto della popolazione.

Covid, Lazio e Lombardia in giallo a gennaio

Alla luce dei dati diffusi dall’ISS, con il nuovo anno Trento e Bolzano, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Calabria e Marche, già in giallo, potrebbero passare in arancione. Sono al momento bianche, ma dal 2022 rischiano fortemente la zona gialla Lazio e Lombardia. Nella prima le terapie intensive sono al 10,3 per cento, mentre il tasso di occupazione nelle aree non critiche è al 14,3 per cento. Nella seconda, TI al 10,6 per cento e area medica occupata al 13,8 per cento. Perché scatti la zona gialla devono essere contemporaneamente superate tre soglie limite: incidenza di 50 casi per 100mila abitanti (superata in tutta Italia), 15 per cento di posti letto occupati in area medica e il 10 per cento di in terapia intensiva.