Date, città e possibili candidati delle elezioni comunali 2022

Dopo la grande tornata elettorale di ottobre 2021, nel 2022 si tornerà a votare per eleggere i nuovi sindaci di molti comuni italiani. I capoluoghi di provincia chiamati alle urne sono 23: Alessandria, Asti, Belluno, Catanzaro, Como, Cuneo, Frosinone, Genova, Gorizia, L’Aquila, La Spezia, Lodi, Lucca, Monza, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Piacenza, Pistoia, Rieti, Taranto, Verona.

I possibili candidati nelle varie città: Palermo

L’attuale sindaco di Palermo Leoluca Orlando (Partito Democratico), lascerà Palazzo delle Aquile nel 2022, non essendo rieleggibile per via del doppio mandato già servito. Tra i candidati per l’area di Centrodestra ci sono Francesco Greco e Francesco Scoma. Fratelli d’Italia sostiene invece Carolina Varchi, mentre Forza Italia ha individuato l’ex presidente dell’Ars Francesco Cascio.

Corrono per l’incarico di primo cittadino anche Roberto Lagalla e Alessandro Aricò, su cui spera Diventerà Bellissima. Per il Centrosinistra i nomi sono invece quelli di Davide Faraone, scelto da Italia Viva; Giampiero Trizzino, sostenuto dal presidente della Commissione antimafia Claudio Fava; l’attivista autocandidata Mariangela Di Ganci e l’eurodeputata Francesca Donato.

Comunali 2022 Genova