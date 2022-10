Darya Dugina, NYT: «Per l’intelligence USA c’è l’Ucraina dietro la sua morte»

I servizi segreti americani sospettano che dietro la morte di Darya Dugina, la figlia del «Rasputin di Vladimir Putin» Aleksandr Dugin, ci sia la mano dell’Ucraina. L’amministrazione Biden, in ogni caso, non era stata preavvertita dell’attacco: avrebbe altrimenti cercato di convincere Kiev a rinunciarvi.

Darya Dugina: l’Ucraina dietro la sua morte?

A riportare la ricostruzione di una delle vicende più oscure degli ultimi mesi è stato il New York Times. Secondo il quotidiano, l’intelligence americana non avrebbe ancora individuato chi autorizzò la missione a Mosca (i militari, il controspionaggio, lo stesso Zelensky?), ma si sarebbe detta certa fosse di parte ucraina. Subito dopo l’attacco, si legge nell’articolo, «settori del governo USA manifestarono la propria irritazione per l’avventurismo di operazioni coperte», perché il blitz rischiava di alimentare l’escalation in una fase già delicata della guerra e avrebbe potuto fornire a Putin il pretesto per ordinare l’eliminazione di personaggi al vertice nel paese invaso.

A Washington, inoltre, si era subito pensato che il vero obiettivo dell’attentato fosse il padre Dugin, una tra le figure più in vista della destra nazionalista, teorico del ritorno alla «Grande Russia» e favorevole alla guerra contro Kiev. Anche Mosca, per altro, aveva ritenuto che la responsabilità del blitz fosse da addossare all’Ucraina. Il giorno dopo l’omicidio, il servizio segreto interno aveva anche fatto sapere di aver individuato una donna ucraina che, a luglio, aveva affittato un appartamento nello stesso condominio di Dugina e aveva lasciato la Russia subito dopo l’esplosione.

Il consigliere di Zelensky smentisce

Le indiscrezioni del NYT hanno già scatenato le prime reazioni da Kiev, con il consigliere di Zelensky Mykhailo Podolyak che ha respinto ogni addebito: «Lo sottolineo ancora una volta: qualsiasi assassinio in tempo di guerra nel nostro Paese o in un altro deve avere una giustificazione concreta. Deve soddisfare uno scopo preciso, tattico o strategico. Una persona come Dugina non rappresentava per l’Ucraina né un obiettivo tattico, né strategico». Nessun commento, invece, da Washington.