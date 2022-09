Dart, la navicella spaziale della Nasa ha centrato l’asteroide Dimorphos

La navicella spaziale della Nasa Dart ha centrato l’asteroide Dimorphos. L’obiettivo del test era quello di deviare la traiettoria del corpo celeste, nell’ambito di un esperimento di difesa planetario. La missione è stata filmata da un satellite italiano, ma ci vorranno settimane per capire se la sonda da davvero debito la traiettoria dell’asteroide.

Dart è la sonda della nasa – abbreviazione di Double Asteroid Redirection Test – che in un video in diretta ha centrato l’asteroide Dimorphos. «Impact!», hanno certificato i sistemi informatici alle 1.15 italiane, facendo esplodere in un lungo applauso i tecnici della Nasa. Obiettivo della missione era quello di deviare la traiettoria del corpo celeste, nell’ambito di un esperimento di difesa planetaria. L’impatto è avvenuto a 7 milioni di miglia (9,6 milioni di chilometri) di distanza dall’atmosfera terrestre, ma ci vorranno settimane per capire se davvero è servito a dirottare Dimorphos.

Did you catch the #DARTMission stream live or Didymos it? Impact is over, but the research continues. As scientists delve into data and telescopes release images of the asteroid from their POV, follow @AsteroidWatch and @NASASolarSystem for updates. https://t.co/ZNEYDQVA8Y pic.twitter.com/dn2veS6zbG

— NASA (@NASA) September 27, 2022